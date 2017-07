El Parlament defensarà la seva sobirania si s'aplica l'article 155, alerta Forcadell

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va avisar ahir que, si l'Estat aplica l'article 155 de la Constitució per suspendre l'autonomia catalana i impedir el referèndum independentista, el Parlament seguirà «actuant com sempre» i «defensant la seva sobirania». En un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa a l'hotel Palace de Barcelona, la presidenta de la cambra catalana va expressar que no té «cap dubte» que se celebrarà la consulta l'1 d'octubre.

Preguntada davant la possibilitat que l'Estat suspengui l'autonomia catalana mitjançant l'article 155 de la Constitució com a reacció a la convocatòria del referèndum per part del Govern, Forcadell ha declarat que «no creu» que s'apliqui aquesta mesura ja que és «molt complicat» d'executar.

El president de Cs, Albert Rivera, es vamostrar contrari a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per aturar el referèndum de l'1 d'octubre i va afirmar que això seria «donar un titular fantàstic» al President de la Generalitat, Carles Puigdemont.