PSC i PP volen que TV3 els compensi per la presentació de la llei del referèndum

El diputat del PSC al Parlament i membre de la Mesa de la cambra, David Pérez, ha registrat una pregunta dirigida al Consell de Govern de la CCMA per esbrinar si Catalunya Ràdio i TV3 faran cobertures especials a les formacions de l'oposició per «compensar» la que fan fer pels actes de la llei del referèndum que van protagonitzar JxS i la CUP. Així, després de veure com tant la conferència del Parlament com la que JxS va celebrar al TNC amb el Govern fossin retransmeses en directe pel 3/24 i fossin protagonistes dels Telenotícies, el socialista pregunta «quines cobertures té previstes fer per compensar la resta de partits polítics –que no siguin PDeCAT i ERC- i complir els criteris de pluralitat de veus i equilibri informatiu en els mitjans de comunicació de la CCMA». Els socialistes reclamen així explicacions i contraprestacions, alhora que mostren la seva indignació per la cobertura oferta als actes de la llei del referèndum.

En els mateixos termes, la diputada del PPC Esperanza García –habitual a tertúlies de TV3– va informar que el seu grup sol·licitarà a TV3 una compensació per la cobertura de la presentació de la llei. García va opinar que TV3 «s'ha convertit en el canal televisiu intern de JxS», i va recordar que és el segon cop que passa, després que, a l'abril, el TSJC dictés una sentència que obligava la televisió pública a compensar la resta de partits per la cobertura de la Diada de l'Onze de Setembre. García va exigir que es «restableixi la neutralitat i l'equilibri informatiu dels mitjans de la CCMA».