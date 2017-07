Sánchez avisa a Rajoy que si no parla amb Puigdemont acabarà fent-ho ell

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va demanar ahir al president Mariano Rajoy que el govern d'Espanya «obri vies de diàleg» amb el Govern de Catalunya, i li va dir que, si no ho fa, els socialistes plantejaran «iniciatives legislatives» en aquesta matèria perquè siguin consensuades.

Segons va explicar la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, després de la reunió de dues hores i mitja entre Sánchez i Rajoy, aquest va assegurar al líder socialista que «ho estudiaria».

Robles no va voler avançar en què consistirien aquestes iniciatives legislatives, però va recordar que «per aquí passen totes les normes que tenen rang de llei», i va apuntar que les possibilitats són «molt àmplies: reforma constitucional i tota mena de normes en matèria de finançament».

«Es veurà al seu moment, no es poden avançar esdeveniments», va remarcar la portaveu socialista, alhora que va defensar que si els governs espanyol i català no inicien un diàleg per resoldre la crisi territorial de Catalunya, el PSOE «no es resigna a ser un convidat de pedra», sinó que farà una «oposició útil que aporti idees i solucions».

També va remarcar que, si bé durant la reunió no es va parlar de la possibilitat d'aplicar l'article 155 de la Constitució davant el desafiament independentista català de l'1-O, l'executiva del PSOE creu que «aquesta solució mai seria procedent, ni li donaria suport».

Durant la reunió, en què Sánchez va reiterar un cop més a Rajoy que «sempre tindrà el suport del PSOE en la defensa de la legalitat i de la Constitució», el líder socialista va demanar al president «mesura» en el tractament del que està passant a Catalunya, a fi d'«evitar determinades declaracions que puguin entendre's com una provocació» i que, segons el seu parer, són «innecessàries».

En la seva compareixença, Robles va posar èmfasi a dir que Sánchez va transmetre a Rajoy la seva «exigència de no quedar-se quiet i esperar a veure què passa l'1 d'octubre». També va incidir que «el que governa és el que ha de presentar propostes» i que hauria de fer reflexionar el Govern el fet que cinc anys després que comencés aquesta crisi «no només no s'hagi avançat, sinó que estiguem pitjor que en el 9-N». «No es pot un atrinxerar en plantejaments absolutament defensius, sinó que cal donar solucions», va reivindicar la representant socialista, per a qui el diàleg entre Rajoy i Puigdemont és «imprescindible» i hauria de passar per reunions entre els seus respectius governs.

Per als socialistes, la reunió no només va ser «útil i cordial», sinó que el president i el cap del principal partit de l'oposició hi van convenir que «a partir d'ara la comunicació entre tots dos serà absolutament fluida».

Robles va dir que, encara que Rajoy i Sánchez són «molt diferents», tots dos tenen un «profund sentit d'Estat». Va assegurar a més que la reunió «no ha estat un monogràfic de Catalunya», sinó que també van parlar de política internacional, on van tenir una «absoluta sintonia», i de política social.



Iglesias retreu que usi Catalunya

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va opinar que el govern està «utilitzant la situació catalana» per «intentar emmascarar i tapar la seva corrupció», i que «això és irresponsable en termes d'Estat» i «molt greu».

En declaracions als mitjans de comunicació a Cadis, Iglesias va explicar que, al seu parer, el govern «s'equivoca quan criminalitza una mobilització política, perquè no està ajudant a resoldre un conflicte que s'ha de resoldre per vies democràtiques».