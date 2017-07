Catalunya en Comú fixa aquest dissabte la seva posició de cara a l'1-O

Catalunya en Comú s'ha marcat aquest dissabte com a data per decidir quin és el seu posicionament de cara al referèndum de l'1 d'Octubre. La coordinadora nacional s'ha reunit a Terrassa per debatre després que les vegueries hagin organitzat debats al territori. Una de les propostes amb més pes és la que ha presentat l'executiva de Xavier Domènech.

L'esborrany constata que el de l'1-O no és «el referèndum que Catalunya mereix i necessita» per dirimir el seu futur polític. Ara bé, i en línia amb les declaracions dels dirigents de les darreres setmanes, el text de l'executiva proposa donar suport a les mobilitzacions que «facin avançar el dret a decidir». Aquest dissabte haurien d'acotar «com» fer-ho l'1-O i quin serà el paper dels seus ajuntaments.

Al document, l'executiva avisa que entén el procés com una «fugida endavant» del Govern perquè van interpretar «erròniament» els resultats del 27-S.