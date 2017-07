Estat i comunitats fixen el sostre de dèficit amb l'oposició de Catalunya

El govern central va aconseguir sumar el suport de les Canàries als objectius de dèficit per al trienni 2018-2020 i s'aplana el camí a l'aprovació del sostre de despesa la setmana que ve, mentre que Extremadura va abstenir-se i va desmarcar-se de l'oposició en bloc de la resta de comunitats del PSOE.

Va ser a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que va revisar la sendera de dèficit aprovada fa només una setmana per afegir una dècima extra al dèficit que podran tenir les comunitats el 2018 (que passa del 0,3 al 0,4 % del PIB) i 2019 (del 0 al 0,1 %). L'estabilitat pressupostària s'ajorna fins al 2020.

Catalunya no va poder votar ja que no va acudir a la reunió cap conseller, només el secretari d'Economia, Pere Aragonés, i, estatutàriament, en aquest fòrum només poden votar els consellers autonòmics.

Es van pronunciar a favor totes les comunitats governades pel PP, excepte La Rioja, que no va assistir-hi, així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i Canàries, que abans d'ahir va aconseguir del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el compromís perquè les illes puguin destinar el superàvit d'aquest any a inversions productives. Unes inversions a les quals podran acollir-se també la resta de comunitats que tinguin superàvit, segons va confirmar Montoro en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, on a més va assenyalar que van aprovar-se unes «modificacions molt suaus» del deute de les autonomies, que s'eleva una dècima el 2018 i dues el 2019.

Montoro va admetre que tots aquests canvis obeeixen a «raons polítiques», ja que són fruit de la negociació amb altres forces per poder tirar endavant la setmana que ve el sostre de despesa i també al fet que es van conèixer dades econòmiques «molt positives», com l'augment de cotitzants de la Seguretat Social del 3,8 %.

«Estem davant el creixement econòmic més sa de la nostra història i més creador d'ocupació que hem tingut», va emfatitzar.

Tots aquests canvis van portar el govern central a modificar també el sostre de despesa, que dimarts es debat al Congrés i dimecres al Senat.

Després de recordar que per aprovar el sostre de despesa, previ als pressupostos del 2017, també hi va haver una negociació política, Montoro va assenyalar que «amb tota naturalitat es tracta de fer el mateix».

El ministre va descartar, d'una altra banda, estudiar la possibilitat d'aplicar un dèficit asimètric, tal com reclamen diverses comunitats, i va argumentar que no creu que hi hagi «ambient polític» ara per ara com per arribar a aquesta fórmula. «No crec que tinguem ambient polític per ser capaços. No m'atreveixo», va confessar el ministre, que veu que «operativament és molt difícil».

Després del CPFF, el Consell de Ministres va donar el vistiplau a la nova sendera d'estabilitat, en la qual només varia la dècima citada de comunitats i Seguretat Social, de manera que no produeix efectes en l'objectiu del conjunt de les administracions públiques, que es manté en el 2,2 % el 2018 i en l'1,3 % el 2019.

L'acord també recull el límit de despesa no financera del Pressupost de l'Estat per al 2018, que no canvia respecte a l'aprovat dilluns passat. Per tant, el sostre de despesa puja a 119.834 milions d'euros, fet que suposa un increment de 1.497 milions respecte al sostre de despesa del 2017.