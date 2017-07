El govern aprova el nomenament de Luzón com a fiscal en cap Anticorrupció

El Consell de Ministres va aprovar ahir el nomenament d'Alejandro Luzón com a fiscal en cap d'Anticorrupció a proposta del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.

Luzón, als seus 53 anys, tornarà a Anticorrupció, la fiscalia que va ajudar a fundar a les ordres de Carlos Jiménez Villarejo el 1995 i en què va treballar durant vint anys fins que va ser nomenat tinent fiscal de la Secretaria Tècnica. «Un home de la casa», com així el defineixen les associacions fiscals i el mateix Executiu. A Luzón el van votar els sis consellers de la majoritària i conservadora Associació de Fiscals, però en la votació de febrer, quan va ser elegit Moix, els que li van donar suport van ser els tres de la progressista UPF. Si a això se li suma el suport de APIF (la tercera associació), Luzón apareix com el candidat ideal per calmar les aigües que es van regirar amb l'arribada de Moix a Anticorrupció i amb la seva manera de «posar ordre» en aquesta fiscalia.