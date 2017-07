El govern no vol parlar «en abstracte» del referèndum

El portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest divendres que s'estudiaran des de l'Executiu les propostes que facin el PSOE i els altres partits per frenar el referèndum a Catalunya, però ha demanat conèixer aquestes iniciatives i «no parlar en abstracte».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha criticat el document presentat aquesta setmana per iniciar el camí d'una hipotètica Catalunya independent, ja que «no té pare ni mare», «manca de les més mínimes garanties jurídiques» i propicia l'extrem que «si votés una sola persona, valdria per proclamar» una República catalana.

Les respostes que vagi prenent el govern central «dependran del que facin els secessionistes», ha dit el també ministre d'Educació, qui en un altre moment de la seva compareixença ha estat més gràfic: «Estem a l'espera».

De fet, ha emmarcat l'esbor rany d'una anomenada Llei de Transitorietat Jurídica de Catalunya en una successió d'anuncis.

«Fins ara no hi ha més que anuncis d'anuncis», ha afirmat sense aclarir si l'Executiu té previst recórrer el citat text.

Méndez de Vigo, amb tot, ha subratllat que el govern no avançarà el que hagi de fer, excepte intentar «convèncer la societat catalana que la deriva en la qual han entrat els secessionistes no porta enlloc».

Després de reconèixer la seva preocupació perquè siguin «els extremistes i antisistema» de la CUP els que «estan darrere de totes les accions», el govern central ha apel·lat a «la racionalitat i al diàleg».

Diàleg que ahir va tenir una mostra amb la reunió entre el president, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de la qual el portaveu del govern (encara que ha reconegut que no va ser-hi i que només coneix el que li ha transmès el president) s'ha congratulat per constatar que hi ha «unitat de pensament» entre els dos principals partits davant del referèndum.

En el que va durar la reunió no es va parlar de l'eventual aplicació de l'article 155 de la Constitució (el qual permet al govern donar instruccions a les autoritats autonòmiques perquè recuperin el compliment de la Carta Magna), ha indicat Méndez de Vigo.

Preguntat per la idea de Sánchez de prendre ell la iniciativa política mitjançant propostes en el cas que Rajoy no ho faci, com li va demanar ahir, el portaveu ha advocat per conèixer aquestes propostes i «no parlar en abstracte».

Ha expressat la disposició de l'Executiu d'estudiar qualsevol mesura que li traslladin no només el PSOE, sinó també els altres partits, i ha defensat la necessitat i conveniència de seguir dialogant, encara que ha admès que «si l'altra part no vol», supedita qualsevol acord al fet que se celebri un referèndum il·legal, és «molt difícil».

D'altra banda els alcaldes del PP ratificaran una declaració en la qual traslladen el seu «més ferm suport» als alcaldes i funcionaris locals que es neguin a «participar i col·laborar» al «referèndum il·legal» anunciat a Catalunya per a l'1 d'octubre.

En un document que avui aprovarà a Màlaga el Comitè de Governs Locals del PP, i al qual ha tingut accés Efe, els alcaldes i presidents de diputacions provincials pertanyents al PP prenen posició davant l'abast del desafiament independentista a Catalunya. «En aquests moments en què alguns pretenen utilitzar els Ajuntaments per vulnerar la llei, els alcaldes del PP afirmem que ningú pot fer un ús fraudulent de les corporacions locals perquè són les institucions que garanteixen la cohesió territorial i en la seva vocació està atendre la protecció dels seus drets i la defensa de la seva llibertat», afirmen en el text.