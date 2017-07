L'expresident de Múrcia serà jutjat per frau i prevaricació

L'expresident del govern de Múrcia Pedro Antonio Sánchez serà jutjat pel Tribunal Superior de Justícia de la regió per un delicte continuat de prevaricació i doss de frau en la contractació i construcció de l'auditori de Puerto Lumbreras (Múrcia) en la seva etapa d'alcalde de la població.

En un acte notificat ahir a les parts, el magistrat instructor, Julián Pérez Templado, acordava la conclusió de les diligències prèvies del conegut com a cas Auditori que investiga el projecte, adjudicació, execució i recepció de les obres del centre cultural.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, a la vista de les actuacions remeses pel jutjat d'Instrucció de Lorca, i una vegada practicades les diligències necessàries, Pérez Templado ordena la continuació del procés contra Pedro Antonio Sánchez, amb llavors condició d'alcalde, per prevaricació continuada, frau en l'obtenció de subvencions públiques, i prevaricació o frau de fons públics.

En el seu acte, el jutge va incloure en el procediment abreujat que comença ara, i que conduirà al judici oral, a l'arquitecte autor del projecte, Martín Lejarraga, i al constructor Vicente Gimeno.

Per contra, decretava el sobreseïment per a altres 18 investigats, entre els quals es troben antics integrants de la corporació local que va presidir Sánchez quan es va convocar el concurs d'obres, i també la que era llavors secretària accidental de l'Ajuntament, la interventora i l'arquitecte tècnic.

El magistrat va donar deu dies de termini al fiscal, a les altres acusacions que estan personades en les diligències i a les defenses perquè formulin escrits d'acusació o reclamin el sobreseïment de la causa.

Igualment, deixava oberta la possibilitat que les parts puguin proposar «excepcionalment» la pràctica de les diligències complementàries que considerin indispensables per formular l'acusació.

Segons el jutge, Pedro Antonio Sánchez no tenia autorització «ni per canviar l'emplaçament de l'auditori ni per fer una sèrie de construccions no previstes»