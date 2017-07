El PDeCAT busca una imatge d'unitat un any després de la seva fundació

El Partit Demòcrata (PDeCAT) celebra aquest cap de setmana un Consell Nacional extraordinari per commemorar el primer aniversari de la formació, creada formalment en el Congrés Fundacional celebrat dels dies 8, 9 i 10 de juliol de 2016.

Un any després, el partit dóna per acabada la transició entre l'antiga CDC i el PDeCAT, i ho fa amb l'objectiu de buscar una imatge d'unitat –tal com han explicat diversos dirigents a l'ACN–, després de la polèmica per la destitució de l'exconseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, per posar en dubte el referèndum.

A més a més, el partit tancarà la regulació interna i aprovarà el reglament de les primàries, que ha de servir per triar els candidats del PDeCAT, tant per a unes properes eleccions al Parlament com per a les següents eleccions municipals, europees i, si s'escau, legislatives espanyoles.