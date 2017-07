El pistoler de Gavà havia matat a trets el seu exsogre a Mont-roig del Camp

L'home assassinat a trets el passat 3 de juliol a casa seva a Mont-roig del Camp (Baix Camp) era l'exsogre del pistoler detingut ahir després de tirotejar dos policies de Gavà (Baix Llobregat) amb un subfusell amb el qual també havia matat el 29 de juny un cambrer de Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Els Mossos d'Esquadra atribueixen al detingut, Jorge C.C., de 44 anys d'edat i sense antecedents policials, de l'homicidi del pare de la seva exparella, el passat 3 de juliol a casa seva a Miami Platja, a Mont-roig del Camp (Baix Camp), i també el del cambrer del Sindicat del Vi de Vilanova.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, el mort a Mont-roig era el pare de l'exparella del detingut, a qui ahir van enterrar al tanatori de Gavà, per això cobra força la hipòtesi que el pistoler va actuar guiat per un ànim de venjança familiar.

El detingut, que tenia permís d'armes per a la pràctica del tir esportiu, va utilitzar en els tres assalts la mateixa arma llarga, una rèplica de subfusell AK-47, amb una munició molt concreta i específica, del calibre 222, que ha permès als Mossos d'Esquadra establir un nexe d'unió entre els tres episodis.

Una de les hipòtesis dels investigadors és que el detingut, que segueix hospitalitzat recuperant-se de les lesions per arma de foc que va patir ahir quan fugia en un braç i una cama, estava rondant pels voltants del tanatori de Gavà, on s'havia enterrat el seu exsogre, esperant que sortís la seva antiga parella per abordar-la, segons les fonts.

El pistoler, que havia treballat com a veterinari, portava ahir a sobre dos carregadors, que li van ser intervinguts amb el seu subfusell, segons els Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha registrat avui l'habitatge del detingut a la urbanització Muntanya del Mar de Canyelles (Garraf).