Puigdemont diu que està «a punt» per assumir els impostos estatals

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat avui que l'Agència Tributària de Catalunya està «a punt per assumir, quan calgui», els impostos «que encara passen» per la Hisenda espanyola.

En un acte al Palau de la Generalitat amb representants de les quatre diputacions catalanes, Puigdemont ha destacat el grau de desenvolupament de l'ATC els últims anys i ha donat per «acabada la primera fase de construcció de la nova Hisenda catalana».

El president català ha fet aquesta anàlisi després de la firma de diversos convenis entre la Generalitat i les quatre diputacions en virtut dels quals l'Agència Tributària de Catalunya recaptarà deutes a favor de les quatre diputacions fins a arribar a celebrar les subhastes públiques dels béns embargats.

Puigdemont ha recordat que l'1 de setembre s'aconseguirà la «fita» de gestionar els impostos cedits –Impost de Transmissions Patrimonials i el de Successions i Donacions–, i ha afegit que, d'aquesta forma, el Govern seguirà el «camí» cap a «una Hisenda catalana completa».

Una vegada que l'1 de setembre la Generalitat gestioni els impostos propis i els cedits, i gràcies a la incorporació «constant» d'empleats i al nou sistema informàtic posat en marxa –l'e-Spriu–, s'estarà «a punt per assumir, quan calgui, la resta dels nostres impostos que encara passen per l'Agència Tributària espanyola», ha dit Puigdemont.

El sistema e-Spriu, capaç de gestionar tots els impostos, entre ells els de caràcter massiu, només té incorporat per ara l'impost de begudes ensucrades, i a l'octubre preveu introduir l'Impost de Patrimoni i la taxa turística.



Només el 10%

El president ha assegurat que les administracions catalanes «gestionen només el 10 % dels impostos que paguen els ciutadans i empreses» de Catalunya, cosa que demostra, segons el seu parer, «la falta de control de les institucions catalanes a l'hora de gastar a favor de l'estat del benestar, la preservació del medi ambient i la promoció econòmica».

En virtut d'un dels convenis signats avui, l'Agència Tributària de Catalunya podrà portar a terme, per encàrrec, la subhasta de béns embargats per les diputacions d'aquells contribuents amb deutes tributaris i que queden fora del seu àmbit competencial per raó del territori.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, de la seva banda, ha assegurat que l'ATC tindrà al setembre uns 750 empleats i 32 oficines amb personal propi de l'ATC, i que d'aquesta forma aquest organisme estarà preparat per afrontar els «reptes de futur».

D'una altra banda, Puigdemont ha recordat que la xarxa Tributs de Catalunya, per la qual la Generalitat i les diputacions van sumar esforços en l'àmbit tributari, es va crear al setembre del 2013, i que a allò que alguns van titllar llavors de «simple acte de propaganda» ha servit per avançar en una «estructura d'Estat tan necessària» com la de la Hisenda pròpia.