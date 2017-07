VÍDEO | Cinc ferits, dos per banya de toro, en el segon "encierro" dels Sanfermines

Cinc corredors han resultat ferits en l'"encierro" d'avui dels Sanfermines, dos per banya de toro, i han estat traslladat al Complex Hospitalari de Navarra.



El subdirector d'Urgències i Hospitalització del Complex Hospitalari, Tomás Belzunegui, ha informat que el ferit més greu és un home que ha estat envestit per un toro a la confluència de la plaça de l'Ajuntament amb el carrer de Mercaderes. Aquest home presenta una lesió al braç esquerre, en què ha quedat exposada la musculatura.



El segon ferit per banya ha estat enganxat pel toro a la costa de Santo Domingo, on ha estat envestit al gluti. Un altre ferit té una contusió cranial, i un quart presenta una trepitjada a la cama. De l'últim ferit traslladat a l'hospital a Pamplona s'ignora de moment el seu estat.





#SanFermín2017 ?????????? Revive el segundo encierro con los históricos #JoséEscolar. Dos heridos por asta en un encierro largo.

?? Tve pic.twitter.com/WWQYfNO7oq — NTR Toros (@ntrtoros) 8 de juliol de 2017