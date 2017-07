Deute i risc en majúscules

ls espanyols i les seves empreses redueixen deute mentre que el de l'Estat segueix el seu avanç i aconsegueix cotes inèdites en més d'un segle. Com acaba de recollir el Banc d'Espanya, l'endeutament de les llars ha baixat en gairebé 22.000 milions d'euros en l'últim any i el de les societats no financeres ho ha fet en 9.400 milions. Al mateix temps, el sector públic ha elevat el seu passiu en 31.864 milions, una quantitat que és gairebé exactament igual a l'esforç agregat que ha realitzat el sector privat per despalanquejar-se. És temptador afirmar que llars i negocis donen així lliçons de comportament virtuós a una Administració malgastadora i ineficient. Pot haver-hi una mica d'això, però la realitat és més complexa.

El deute privat i el públic han seguit la tendència següent des del 2010, quan arran de la crisi de l'euro van començar les teràpies econòmiques de l'austeritat i països com Espanya es van encaminar cap al més profund de la Gran Recessió: aquell any, el deute agregat de llars i empreses representava el 198% del producte interior brut (PIB) i la del conjunt de l'Estat, el 60,1%; set anys després, les proporcions han passat a ser del 146% i del 100,4%, respectivament. Cal reconèixer en aquests nombres un comportament auster dels agents privats, en part induït per la restricció de crèdit durant bona part del període, encara que també hi ha en aquestes xifres el rastre del transvasament que s'ha produït del deute privat cap al deute públic, connectats en certa mesura com a vasos comunicants.

El deute privat ha mutat en públic per diverses vies. Els excessos crediticis del sector privat, encoratjats per la pràctica bancària irresponsable i per les regles i incentius fiscals que van afavorir la bombolla immobiliària, van acabar en el passiu dels contribuents a través dels rescats bancaris, en una part no menor desencadenats per les desenes de milers de milions de crèdit de promotors que va acabar en la casella dels impagaments. A conseqüència d'això, el deute de les empreses descendia estadísticament mentre que el públic ascendia amb les ajudes per apagar els incendis financers.

Un altre canal que connecta tots dos tipus de deute: la doble recessió econòmica, en l'origen de la qual hi ha les vulnerabilitats econòmiques d'Espanya associades a l'altíssim endeutament privat del cicle expansiu, es va traduir en nivells d'atur que van requerir una multimilionària despesa en prestacions i subsidis, alhora que mutilava les recaptacions tributàries. El resultat: l'escalada del dèficit i del deute públic per finançar-ho, que des del 2010 va augmentar en més de mig bilió d'euros. Recuperat el creixement econòmic, el comportament dissímil dels sectors privat i públic és evident: el primer sembla aprofitar aquesta millora per alleugerir la seva càrrega; en el segon, el govern central i els autonòmics es mostren ara com ara incapaços de frenar l'ascens dels seus dèbits a pesar que el PIB ha encadenat tres anys de creixement, dos d'ells a taxes superiors al 3%.

El més inquietant és la suma. Després de gairebé una dècada de crisi, l'endeutament agregat de l'economia espanyola (246,4%, més de 2,5 bilions d'euros) només és lleugerament inferior al que tenia el 2010 (258,1%). I el nivell de deute extern net (la dependència dels prestadors estrangers) segueix molt alta, en el 88,7% del PIB, quan, segons el criteri de la UE, els riscos comencen a partir del 35%. L'exposició del país davant possibles pujades de tipus d'interès és, per tant, majúscula. I abans o després, arribaran.