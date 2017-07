Hard Rock desvelarà aquest dilluns els detalls del Centre Recreatiu de Salou

L'empresa nord-americana Hard Rock desvelarà aquest dilluns els detalls del projecte per desenvolupar el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. S'espera que també faci públic el nom que proposa per al macrocomplex d'oci i joc. La mesa de valoració obrirà el sobre 'B' del concurs d'obtenció de llicències de casino, que conté la proposta econòmica i el projecte arquitectònic. Segons la planificació aprovada, el complex que desenvoluparà Hard Rock podrà constar d'un únic casino, hotels, zones d'entreteniment, teatres, zona comercial i centre de convencions. Tal com va avançar l'ACN, Hard Rock comptarà amb la col·laboració de Port Aventura, que és just al costat dels terrenys, i de Value Retail, l'empresa que gestiona la Roca Village. Port Aventura desenvoluparà els hotels i Value Retail, la zona comercial.

El projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou –projecte anteriorment conegut com a BCN World- fa un pas més aquest dilluns. S'espera que Hard Rock, l'única empresa que continua viva en el concurs per obtenir una llicència de casino i desenvolupar el CRT, faci públic el nom que proposa per al macrocomplex d'oci. El Govern veuria de bon ull que tingués relació amb el Camp de Tarragona o la Costa Daurada.

Aquest dilluns també es coneixerà quina és la inversió que es posa sobre la taula i el nombre de llocs de treball que generarà el complex. Segons les bases del concurs, la inversió mínima haurà de ser de 300 milions d'euros.

També es coneixerà quin és exactament el projecte de Hard Rock, que si acaba guanyant el concurs podrà realitzar dins del CRT un Complex Turístic Integrat (CTI) que podrà constar d'un únic casino, hotels, zones d'entreteniment, teatres, zona comercial i centre de convencions. L'alçada màxima dels edificis serà de 75 metres, la mateixa que fa l'atracció Shambala de Port Aventura.

El divendres 30 de juny la mesa de valoració del concurs va obrir el sobre 'A', en què hi havia el nom de l'única empresa que opta a fer el complex: Hard Rock. Les altres dues companyies prequalificades, Melco i Peralada, finalment no van presentar cap proposta. Així doncs, la nord-americana serà amb tota probabilitat la que acabarà construint el complex de joc i oci. La resolució definitiva del concurs es coneixerà a finals de l'estiu.

L'Incasòl accelera els tràmits urbanístics

Paral·lelament al concurs, l'Incasòl està desenvolupant l'impuls del procés d'urbanització i desenvolupament d'infraestructures de l'àmbit que acollirà el macrocomplex turístic. De fet, el Govern ha accelerat els tràmits per "compassar" els terminis de desenvolupament urbanístic a la resolució del concurs de llicències de les companyies aspirants. La intenció del Govern és que tot estigui a punt perquè a finals d'any Hard Rock estigui en disposició d'iniciar les obres.

Mentrestant, l'Incasòl manté l'opció de compra sobre les 150 hectàrees on s'ha d'aixecar el projecte, que actualment són propietat de CaixaBank. Si Hard Rock certament acaba guanyant el concurs, l'empresa nord-americana serà la que executi aquesta opció de compra.

Impacte econòmic d'entre 3.900 i 5.400 milions d'euros

Segons un estudi encarregat pel Govern a la Universitat Rovira i Virgili, el CRT tindrà un impacte econòmic anual d'entre 3.900 i 5.400 milions d'euros al Camp de Tarragona un cop es consolidi l'activitat del complex turístic. L'estudi indica que en la fase de construcció, que podria començar a finals d'aquest mateix any, es crearan uns 12.000 llocs de treball directes que es dedicaran a la construcció del complex.

Un cop acabades les obres i el CRT entri en funcionament el nombre de llocs de treball per garantir el funcionament ordinari del complex se situarà entre els 2.000 i els 4.000 llocs de treball directes, sense tenir en compte els indirectes i induïts que hauran d'acompanyar el funcionament del complex.