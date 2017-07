L'anàlisi de l'ADN descarta que el jove trobat sigui l'italià desaparegut

Les proves d'ADN practicades al jove trobat a Torrejón de Ardoz i a la mare de l'italià desaparegut el 2011 han donat negatiu. Inicialment es creia que el noi trobat a un parc d'aquesta localitat madrilenya podria ser Marcello Volpe, que feia gairebé sis anys que estava desaparegut, ja que la mare el va identificar per una cicatriu. Tot i això, l'anàlisi de l'ADN mostra que no hi ha cap relació entre la mare i el noi trobat a Torrejón de Ardoz. El jove no parla, només escriu algunes frases incoherents i no ha aportat cap element que permeti identificar-lo.