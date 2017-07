Mor una nena a Osca per una pallissa del seu oncle

Una nena de 8 anys de Sabiñánigo, un poble a prop d'Osca, va morir divendres a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa a conseqüència d'una pallissa que va rebre a casa seva dijous, segons va confirmar a Efe l'alcalde de la localitat, Jesús Sierra. La Guàrdia Civial va detenir com a presumpte autor dels fets el seu oncle carnal, segons la informació publicada per l'Heraldo de Aragón.

Segons la versió del diari, no confirmada pel benemèrit en tractar-se d'una menor, vivia amb la seva mare i l'àvia en aquesta localitat aragonesa.

L'alcalde va confirmar, per la seva banda, que dijous a la nit es va rebre avís al 061 per desplaçar-se a la casa de la víctima, que a causa de la gravetat de les ferides va ser traslladada a l'hospital de referència de la capital aragonesa, on va morir. El jutjat d'instrucció número 1 de Jaca ha decretat el secret de sumari de les actuacions.

L'alcalde va reunir ahir a les nou del matí la Junta de Portaveus i va decidir convocar una concentració de repulsa a aquest fet a les 12.00 hores a la plaça d'Espanya de Sabiñánigo, davant de la porta de la casa consistorial. La localitat ha decretat dos dies de dol oficial.