El partit d'Ada Colau no considera vinculant la votació de l'1 d'octubre

La coordinadora nacional de Catalunya en Comú (CatComú) va fixar ahir que l'1 d'octubre serà una «mobilització» i no un referèndum amb caràcter vinculant tal com ho planteja el govern. Així ho va acordar l'òrgan polític dels comuns en una reunió al Casal Cívic de Sant Pere de Terrassa, que va apostar finalment per 85 vots avalar el text que va proposar l'executiva i rebutjar el text que reclamava més implicació, que va obtenir 29 vots.

A més, es va retirar el document que rebutjava totalment donar-hi cap mena de suport: «La del Govern no és una proposta de resolució de conflicte» sinó «d'afirmació de sobirania de Catalunya i del dret a decidir enfront de la negativa del PP», va afirmar el coordinador general dels comuns, Xavier Domènech. En aquest context, Domènech va explicar que posposaran per als propers mesos el debat sobre si cal o no fer una crida a la participació als seus votants, i va assegurar que la proposta de l'1-O no és una opció per a la «resolució del conflicte».

Els comuns van advocar per un referèndum «efectiu i amb garanties» com a millor solució, i van criticar tant el PP per impedir-ho, com JxSí per entendre que fa una «fugida endavant» fruit «d'una lectura errònia de les eleccions del 27-S».

El partit d'Ada Colau queda per sota de la posició adoptada per Podem Catalunya, quan va fer una crida a participar en la consulta tot i no compartir-ne la fórmula. Albano Dante Fachín, secretari general de Podem, va assegurar ahir en una entrevista a RAC1 «no haver-se sentit desautoritzat per Iglesias» després que el secretari general de Podem de l'estat es desmarqués de la posició de l'organització catalana i digués que si ell fos català «no participaria en aquest referèndum».

A més, el coofundador de Podem Juan Carlos Monedero va sumar-se a les veus discordants dient que «el que està expressant la direcció de Podem no coincideix amb allò que pensen les bases», i que segons la seva opinió no és lògic donar suport a «un fals referèndum, sense garanties de cap tipus i sense fiabilitat que realment expressi la voluntat popular catalana».



Acabar amb l'ambigüitat

Carles Puigdemont va advertir ahir a la clausura del Consell Nacional Extraordinari als comuns sobre el risc que corren de situar-se, en la qüestió del referèndum, «al costat» dels expresidents José María Aznar, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero en comptes de donar suport al dret a votar dels catalans. A més, els va avisar que, al final, hauran de decidir «de quin costat estan».