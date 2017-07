La calma regna a Síria en el primer dia de la treva

La calma regnava ahir al sud-oest de Síria en el primer dia de la treva anunciada divendres per Rússia i els Estats Units en les províncies sirianes d'Al Quneitra, Daraa i Al Sueida, sense que es registressin violacions fins al moment.

L'Observatori Sirià de Drets Humans va assegurar que des de l'entrada en vigor de la treva, a les 12:00 hora local (9.00 GMT), «no es va produir cap violació de la treva en cap província» on són presents els rebels armats.

L'acord per aturar els combats va ser assolit abans-d'ahir durant la cimera del G-20 a Hamburg (Alemanya) pels presidents dels EUA i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament.

No obstant això, en aquestes tres regions del sud-oest sirià ja regeix una treva declarada unilateralment pel govern sirià diumenge passat.

La creació d'una «zona de reducció de la tensió» al sud-oest de Síria permetrà l'entrada d'ajuda humanitària i farà possible la instauració d'una treva duradora en aquesta regió.

Deraa, fronterera amb Jordània, és considerada el «bressol de la revolució» siriana perquè hi van començar les protestes antigovernamentals el març del 2011 que van derivar en un conflicte bèl·lic. Allà hi tenen presència grups rebels i islàmics, entre ells l'Organisme d'Alliberament del Llevant, l'aliança de l'exfilial d'Al-Qaida, així com a Al Quneitra i a Al Sueida, ja que sol actuar-hi barrejada amb altres faccions sirianes

D'altra banda, continuen els combats a la ciutat de l'Al Mayadin, a la província de Deir al-Zur, majoritàriament controlada pel grup terrorista Estat Islàmic (EI). En aquesta població situada al nord-est de Síria, van morir avui tres civils, entre ells dos nens, per diversos bombardejos amb avions que es creu que pertanyen a la coalició internacional liderada pels EUA, segons un comunicat de l'Observatori Sirià de Drets Humans.