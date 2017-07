Echenique diu que Podem no té inconvenient que Colau posi "caixetes" per l'1-O

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha afirmat aquest dilluns que la seva formació no té cap inconvenient i considera "legítim" que Ada Colau faciliti la celebració de l'1-O, tot i que ho ha rebaixat a una "decisió administrativa" de l'Ajuntament de Barcelona "de donar suport obrint portes, col·locant taules o posant caixetes sobre de taules" que "no té gravetat". Ha insistit que la seva formació veu la jornada només com una "mobilització" i no com un referèndum real i "amb garanties". "El que faci l'Ajuntament de Barcelona per ajudar que la mobilització tingui lloc ens sembla molt legítim", ha dit, i "això no contradiu el que acabo d'expressar i a l'1-O hi haurà gent que es mobilitzarà defensant aquest vot però el dret a decidir no s'exercirà amb garanties".

En roda de premsa després de la reunió de l'Executiva del partit, Echenique ha apuntat que "hi ha molt poca gent a Espanya i Catalunya que entengui que la consulta que durà a terme el govern de la Generalitat l'1 d'octubre sigui un exercici vinculant i amb garanties del dret a decidir".

"Nosaltres no tenim cap problema, i ens sembla legítim, que es mobilitzi la gent demanant quelcom tan bàsic com democràcia a Catalunya, però entenem que la solució que planteja Puigdemont no resoldrà cap dels problemes territorials que hi ha al nostre país", ha dit.

Segons Echenique, el referèndum de l'1-O "no és vinculant i això farà que gent que votaria que no a la independència no vagi a votar en aquesta consulta", fet que "permet dubtar de la veracitat dels consultats, perquè els que no volen que Catalunya se'n vagi d'Espanya no aniria a votar".

Ha insistit que la seva formació aposta per "un referèndum pactat" entre el govern de la Generalitat i l'Estat, i ha afegit que considera que aquest plantejament és "valent per a una organització d'àmbit estatal".

"Esperem que mica en mica hi hagi mes forces polítiques que estiguin convençudes que és la manera que Catalunya no se'n vagi d'Espanya i trobem entre tots un encaix territorial diferent".