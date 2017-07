El Govern confia que el Hard Rock Entertainment World "comenci a concretar-se" el 2018, tal com ha afirmat el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, després que tingués lloc la mesa de valoració que ha obert el sobre amb els detalls del projecte que s'ha de fer al costat de Port Aventura. Pel que fa al nom, Salvadó considera que la proposta de l'empresa nord-americana "busca equilibris" amb el que es cercava: El macrocomplex d'oci i joc s'anomenarà Hard Rock Entertainment World, en resposta a que es tracta d'una "inversió d'interès mundial", mentre que l'espai central sí que farà referència al territori i es dirà 'Hard Rock Hotel & Casino Tarragona'. Quant als llocs de treball, l'empresa nord-americana preveu generar 2.176 llocs de treballs directes a temps complet, sense tenir en compte l'hotel de 500 habitacions gestionat per Port Aventura i les més de 75 botigues desenvolupades per Value Retail. A més, es generarien 11.500 llocs de treball directes i induïts durant la construcció del complex.