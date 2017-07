Hard Rock anuncia una inversió de 2.000 milions d'euros al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou

L'empresa nord-americana Hard Rock ha anunciat aquest dilluns una inversió total de 2.000 milions d'euros al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. La companyia també ha revelat el nom que vol per al complex de joc i oci: Hard Rock Entertainment World. En un comunicat, ha explicat que el desenvolupament del complex d'oci i de joc començaria amb una inversió de més de 600 milions d'euros en la primera fase, en la qual es construiria un hotel familiar de 500 habitacions desenvolupat per Port Aventura i més de 75 botigues de luxe desenvolupades per Value Retail. Durant la construcció d'aquesta primera fase i un cop estigui acabada, s'estima que es crearan 11.500 llocs de treball directes i indirectes i un impacte econòmic de 1.300 milions d'euros a la zona.

En el comunicat, Hard Rock explica que també hi haurà un hotel que tindrà la forma de la icònica guitarra de la cadena de cafeteries i que oferirà 600 habitacions en uns 100.000 metres quadrats. Pel que fa al casino, hi haurà 1.200 màquines recreatives i 100 jocs de taula. També es planeja una piscina de 6.000 metres quadrats.

Hard Rock també oferirà un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones i un lloc dedicat als espectacles regionals i internacionals, a més d'un Hard Rock Cafe i la seva Rock Shop que posarà a la venda marxandatge de la companyia.

En el comunicat, s'explica que Hard Rock, Port Aventura i Vanue Retail tenen la "forta creença" que aquest projecte serà "molt bo per al turisme i la creació de llocs de treball i portarà desenvolupament econòmic a aquesta important regió de Catalunya".

Hard Rock assegura que el complex no només suposarà "milers de llocs de treball" sinó que també atraurà "inversions estrangeres directes". Segons la companyia nord-americana, el Hard Rock Entertainment World es convertirà en "una de les destinacions de resort més gran d'Europa". El projecte consistirà doncs en una combinació "única" d'hotels i àrees de convencions, amb entreteniment, restauració i botigues. Els terrenys on s'aixecarà el complex fan 745.000 metres quadrats i inclouen diferents usos. La inversió global estimada és de 2.000 milions d'euros, incloent el cost dels terrenys –que Hard Rock haurà de comprar a La Caixa- i les infraestructures necessàries. El projecte es desenvoluparà en fases "en els propers anys", assegura la companyia.

El comunicat s'ha emès una hora i mitja abans que la mesa de valoració obrís el sobre amb la seva proposta a la seu de la secretaria d'Hisenda. La proposta de Hard Rock és l'única presentada. A finals d'estiu, el Govern donarà a conèixer el resultat definitiu del concurs.