El jutge decreta presó preventiva sense fiança per al pistoler de Gavà

El jutge de Vilanova i la Geltrú que porta el cas del pistoler de Gavà va decretar ahir presó preventiva comunicada i sense fiança. Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'acusat, que va ser detingut dijous passat, es va acollir al dret a no declarar.

Jorge C.C., de 44 anys, no té antecedents judicials i està imputat per dos delictes d'assassinat i tres homicidis en grau de temptativa. Tot i la presó preventiva, la causa se seguirà tramitant, ja que el detingut tenia obertes diligències per uns altres fets.

L'acusat va ser detingut després de tirotejar dos policies de Gavà (Baix Llobregat) amb una rèplica d'un fusell AK-47. Segons sembla, l'home els hauria disparat després que s'haguessin acostat al seu vehicle quan rondava pels voltants del tanatori de Gavà, on s'estava fent la vetlla per un home assassinat per arma de foc el 3 de juliol a Mont-roig del Camp. La policia creu que l'acusat és el responsable d'aques homicidi, ja que es tractava del seu exsogre. A més a més, també se'l relaciona amb la mort d'un cambrer de Vilanova i la Geltrú (Garraf) el dia 29 de juny passat.