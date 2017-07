Més de 100.000 persones es mullen per a la investigació de l'esclerosi

Més de 100.000 persones van capbussar-se aquest diumenge en 625 piscines d'arreu de Catalunya per contribuir a la investigació de l'esclerosi múltiple en una nova edició de la festa solidària Mulla't. La jornada va aconseguir recaptar prop de 300.000 euros, que enguany es destinaran fonamentalment a la millora de les condicions laborals dels malalts. Segons un estudi presentat per la Fundació Esclerosi Múltiple, prop del 80% dels malalts han de deixar el seu lloc de treball al cap de 10 anys de ser diagnosticats perquè les companyies no accepten les necessitats d'aquestes persones.