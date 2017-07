Mossos s'integraran al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat

Els Mossos d'Esquadra s'integraran al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), així com a les meses d'avaluació i coordinació de l'amenaça terrorista. Aquests són alguns dels acords de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya que s'ha celebrat aquest dilluns al Palau de la Generalitat, segons han explicat el conseller d'Interior, Jordi Jané, i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido. Durant la reunió, celebrada vuit anys després de l'última, s'ha creat una comissió mixta per analitzar l'accés dels Mossos a la informació de l'Europol així com que puguin fer persecucions en calent.