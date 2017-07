La policia investiga si l'acròbata mort al Mad Cool va caure per un error humà o tècnic

La Policia Municipal de Madrid tracta de determinar si va ser un error tècnic o un error humà el causant de les circumstàncies que van ocasionar la mort de l'acròbata que va morir divendres passat en caure des de 30 metres mentre participava en un espectacle al festival Mad Cool.

L'accident ha passat cap a les 23:00 hores quan Pere Aunión Monroy, un especialista en dansa aèria, coreògraf i ballarí, realitzava una exhibició prop de l'escenari principal, després de l'actuació d'Alt-J i abans de la de Green Day.

El acròbata estava agafat mitjançant un arnès dins d'una gàbia de plàstic i estructura de metall, que penjava d'una grua a 30 metres d'altura.

Durant l'exhibició, Aunión estava subjectat amb dues cordes: una curta i una goma elàstica. L'espectacle consistia en realitzar moviments dins de la gàbia per després deixar-se caure amb la goma elàstica com si fes salt de pont.

Va ser en aquest moment, en el canvi de corda, quan va poder haver-se produït el fatal desenllaç.

Segons publica avui el diari El Mundo amb fotos de l'espectacle, l'artista havia de enganxar-se a la goma de salt abans de deixar anar la corda, però per algun motiu no estava enganxada a cap part de la caixa i Aunión no tenia cap subjecció.

Encara que eren moltes les càmeres que en aquell moment seguien la seva progressió sobre l'aire, els que van presenciar l'accident més de prop no van poder explicar si s'havia deixat anar l'arnès que el subjectava o si la corda era massa llarga per aturar la seva caiguda abans d'arribar al sòl, circumstàncies que investiga ara la Policia Municipal.

Els agents es troben de moment recopilant tota la informació per determinar què va ser el que va provocar que Aunión es precipités al buit.



Comiat a Pere Aunión

Mentrestant, amics i familiars de Pedro Aunión Monroy l'han acomiadat aquest diumenge amb un ritual budista. Aunión, les restes mortals romanien des d'ahir al tanatori de Sant Isidre, ha estat incinerat i acomiadat avui amb una cerimònia budista, després de la qual se li ha recordat com "un lluitador dels seus propis somnis", segons ha declarat el director de l' companyia de dansa Losdedae, Chevi Muraday.

Muraday, amic del mort i professor del mateix a l'escola Cristina Rota, ha assenyalat que era "un pioner" de la dansa aèria i un "mestre" en aquesta especialitat.

Així mateix, sobre el que va ser el seu alumne, ha incidit que era "absolutament meticulós" amb la seguretat en les seves actuacions perquè era "primordial" per a ell, i ha declarat que els seus amics estan "consternats" per la situació.

Pedro Aunión Monroy (Madrid, 1975), segons ha assenyalat la seva germana ahir en xarxes socials, va perdre la vida "fent el que més li agradava", ja que era especialista en dansa aèria, coreògraf i ballarí, format a les escoles de Pilar López, Cristina Rota i en el Reial Conservatori de Dansa.