Sanció de mig milió d'euros als hotels de Lloret que punxaven llum, aigua i gas

La Generalitat ha sancionat amb 486.001 euros els quatre hotels de Lloret de Mar (Selva) que punxaven els serveis de llum, gas o aigua. En total, els expedients oberts al Sun Village, al Mediterranean Sand, al Marina Sand i al Savoy inclouen dotze infraccions.

La multa més elevada és per al Sun Village, que haurà de pagar 189.001 euros. L'establiment va patir un incendi al setembre de l'any passat que va posar al descobert la picaresca. El Govern considera que va incórrer en una «infracció molt greu» de la normativa en matèria de seguretat industrial. Aquestes sancions se sumen a les que els ha imposat l'Ajuntament de Lloret per vulneració de la Llei de Turisme, i que ascendeixen als 3,3 milions d'euros.

Pel que fa al Mediterranean Sun, la Generalitat va inspeccionar les instal·lacions després que Endesa els comuniqués la inter-rupció del subministrament. Tampoc van presentar la documentació requerida i també es va poder comprovar que no tenien legalitzades les instal·lacions, no disposaven de manteniment i, per tant, no havien passat les inspeccions periòdiques. L'establiment també estava connectat a la llum sense contracte.

El cas es va destapar l'estiu passat i aquestes no són les úniques sancions a les quals s'enfronten aquests quatre establiments. El consistori els va clausurar tots quatre l'estiu passat després de descobrir que no només punxaven els serveis sinó que també acumulaven deutes milionaris amb l'administració.