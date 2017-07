Victòria sobre Estat Islàmic a Mossul

El primer ministre iraquià, Haider al-Abadi, va anar ahir a la tarda a la ciutat de Mossul per felicitar l'exèrcit per la «gran victòria aconseguida» sobre Estat Islàmic (EI). La reconquesta de la ciutat ha costat nou mesos i un elevat nombre de morts i danys materials. L'anunci es va fer hores després que alguns militars ja comencessin a afirmar que el final dels gihadistes a Mossul era imminent.

Ahir al matí, el portaveu de la Comandància d'Operacions Conjuntes, Yehia Rasul, va afirmar que les autoritats anunciarien «la victòria enfront del grup terrorista EI després de netejar d'explosius totes les zones de Mossul». A la tarda, el ministre es presentava a la ciutat després que els militars haguessin aconseguit fer fora els gihadistes del nucli antic.

Després de felicitar les unitats militars, Al Abadi es va dirigir a la seu de la Policia Federal per trobar-se amb els principals comandants i militars i per rebre una explicació de l'operació militar portada a terme. A més, va conèixer les fases que es duran a terme per anunciar l'alliberació completa de la ciutat. Concretament, l'exèrcit iraquià va aconseguir alliberar la zona d'Al Midan, situada en el nucli antic de la ciutat. Això ha provocat que ara els gihadistes només es trobin en el districte d'Al Qaliyat (situat també a la zona històrica de la ciutat), l'últim objectiu de les Forces Antiterroristes.

Els últims metres de Mossul van ser els més violents i en els últims dies Estat Islàmic va utilitzar dones suïcides per aturar les tropes iraquianes, que normalment només inspeccionaven homes. En unes declaracions, un membre d'Operacions Especials de les Forces Antiterroristes, Siyad Haidar, va explicar: «Aquesta va ser l'última eina del grup terrorista per venjar-se dels seus enemics, utilitzant dones i noies d'entre 13 i 17 anys». Pel que sembla, Estat Islàmic va multiplicar els atacs suïcides, sobretot gràcies a la nova tècnica: infiltrava noies joves amb cinturons amb explosius entre les famílies que fugien del nucli antic i detonaven els artefactes quan es trobaven a les zones sota el domini de les tropes. A aquesta escalada de la violència s'hi haurien de sumar els bombardejos que, en només dos dies, van provocar la mort de més de 100 civils i en van ferir 220.

L'alliberament de Mossul, però, no representa el final de la guerra, ja que la reconquesta ha provocat la mort de milers de civils i el desplaçament de gairebé un milió de persones. A més, segons dades de la missió de Nacions Unides a Iraq, la reconstrucció de les infraestructures bàsiques puja a mil milions de dòlars (uns 877 milions d'euros). L'estabilitat a Mossul serà, doncs, difícil de recuperar en una població que ha viscut nou mesos de guerra, dos anys de dominació d'Estat Islàmic i 10 precedents de més batalles.



La batalla per Mossul

Els combatents d'Estat Islàmic van aconseguir establir el seu bastió iraquià fa tres anys quan el líder Abu Bakr al Bagdadi va parlar des d'una mesquita de la ciutat dirigint-se al món com al líder d'un nou estat terrorista. A partir d'aquesta autodenominació del «califat», la seva violència i la seva ideologia van atraure nombrosos combatents estrangers i van aconseguir expandir-se a grans extensions del territori de Síria i l'Iraq.

No obstant això, EI va conquerir fa dos anys oficialment Mossul, la segona ciutat més important del país. Amb aquesta maniobra militar, els gihadistes van aconseguir el control de tota la província de Nínive (nord de l'Iraq).

L'ofensiva per expulsar Estat Islàmic de Mossul va començar l'octubre del 2016. Des d'aquell moment, les tropes iraquianes, amb el suport de les milícies, l'exèrcit kurd i les forces nord-americanes, van anar conquerint el territori que estava en mans dels extremistes.



L'altra lluita

La pèrdua de la ciutat de Mossul no suposa, segons els experts, la fi d'Estat Islàmic ni dels problemes ètnics i sectaris d'Iraq (que van facilitar l'ascensió al poder de grup terrorista).

En paraules de Hassan Hassan, expert i autor d'un llibre sobre els terroristes: «Estat Islàmic avui és una organització internacional. El seu lideratge i la seva capacitat de créixer encara hi són». A més, amb la desfeta a Mossul només torna a les seves arrels, és a dir, ser una força insurgent després d'haver aconseguit tenir un abast internacional. Estat Islàmic té, doncs, el poder de continuar expandint la seva ideologia i continuar motivat nous atacs a tot el món. Tot i això, per a l'organització continua essent un cop important la pèrdua del seu califat. Gràcies a això, EI perdrà suport i reclutes, tal com explica Hassan Hassan.

Segons l'expert, els terroristes han aconseguit superar Al-Qaida, els seus precursos gihadistes, «no només amb la seva expansió ter ritorial, sinó també amb el manteniment del poder a grans ciutats i rodalies durant un període prolongat, guanyant la credibilitat del grup al món. Gràcies a això han construït una organització molt complexa».

La pèrdua de Mossul, doncs, suposa el final d'una batalla que pot acabar determinant el final de la guerra contra el terrorisme d'Estat Islàmic.