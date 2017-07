Colau votarà l'1-O i donarà facilitats «per participar en el que sigui»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va expressar ahir la seva «predisposició» a votar l'1 d'octubre, tot i que va expressar els seus «dubtes» sobre si aquesta convocatòria serà un referèndum efectiu.

Durant la presentació de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Colau va assegurar que Barcelona posarà «totes les facilitats per participar en el que sigui, ja sigui l'1-O una mobilització a favor del dret a decidir o si s'aconsegueix fer un referèndum efectiu».

«Com tots els ajuntaments del país, tots estem predisposats a facilitar la participació ciutadana», va afegir, tot i que va recordar que encara no hi ha cap convocatòria ni cap requeriment formal per part del Govern. L'alcaldessa va aprofitar per demanar «respecte» als independentistes per les posicions que està plantejant Catalunya en Comú.

«Si hi ha una mobilització a Barcelona, hi haurà totes les facilitats perquè a aquesta mobilització es produeixi amb el màxim d'èxit possible, com hem fet sempre, amb les diades o amb el 9-N».

Així va respondre Colau en ser preguntada sobre si l'Ajuntament facilitaria la celebració de l'1-O, però no va concretar si cedirà locals o donarà algun tipus d'instrucció als funcionaris municipals. Tot i que va insistir que encara no hi ha cap convocatòria al respecte, va subratllar que «es posaran totes les facilitats per participar en el que sigui, ja sigui una mobilització o si s'aconsegueix fer un referèndum efectiu».

En ser demanada sobre si aniria a votar, va remarcar que la seva predisposició ja va estar «acreditada» en altres mobilitzacions, com per exemple amb el 9-N. «M'he mobilitzat en moltíssimes mobilitzacions, ningú té dubtes de la meva predisposició. Quan hi ha urnes la nostra predisposició està acreditada», va argumentar. Amb tot, l'alcaldessa no aclareix què votarà, i va mostrar-se prudent a l'hora de definir el seu vot, a l'espera que hi hagi una convocatòria oficial del referèndum.

Pel que fa a les crítiques que està rebent el seu espai polític per la seva posició sobre l'1-O, va fer una «crida» a la «corresponsabilització de tothom». «Tots ens hem d'esforçar per ser respectuosos, empàtics, escoltar les raons dels altres i buscar punts en comú per sobre de les diferències», va opinar fent referència a l'endemà de l'1 d'octubre.

Llavors, va continuar, tots els sobiranistes de Catalunya hauran de continuar treballant plegats. En aquest sentit, va assegurar que entén «perfectament» que hi hagi «molta gent independentista que està impacient i exasperada per l'immobilisme del PP», però va advertir que si hi ha col·lectius que tenen dubtes els han de poder expressar «per millorar el que calgui i aconseguir fer el referèndum que Catalunya necessita».

L'alcaldessa va reclamar als responsables polítics «honestedat» i abordar els dubtes que puguin sorgir. Al seu parer, és raonable que Catalunya en Comú hagi expressat dubtes sobre si el que s'està plantejant serà realment un referèndum efectiu i no una nova mobilització. Colau es va mostrar sorpresa pel fet que això pugui molestar, quan a més es tracta d'una opinió «provisional amb la informació disponible», ara mateix. Una posició, va dir, que passa per donar «ple suport» a l'1 d'octubre.

D'altra banda, el secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, va afirmar ahir que, en cas de celebrar-se l'1 d'octubre, aniria a votar i que «molt probablement» optaria pel «no», perquè la seva formació no és independentista.

En una entrevista amb TV3, Fachin va defensar així l'aposta de la formació catalana de participar en el referèndum, per «dir-li al PP que podem votar», en un context en el qual el Govern central vol impedir l'1-O.

Una posició diferent de la del líder de Podem, Pablo Iglesias, que va dir que si fos català, no votaria.

Però el líder de Podem entén que «el problema a Catalunya no és si cal votar sí o no», sinó que és «si votem o no votem», tenint en compte l'oposició del govern del PP al referèndum.