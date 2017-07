'Encierro' amb rècord de velocitat

Els toros de la ramaderia de Jandilla han corregut aquest dimarts l''encierro' més ràpid dels sanfermines, amb una durada de dos minuts i dotze segons, en què s'han vist boniques carreres que han acabat, en principi, sense ferits per banya de toro.

Els toros han sortit agermanats dels corrals de la cuesta de Santo Domingo però, als pocs metres, tres d'ells s'han avançat per obrir l''encierro', ràpids i en fila, fins a la plaça de l'ajuntament, on se'ls ha unit un saboner.

La rapidesa ha fet que patinessin lleugerament al revolt d'Estafeta, on s'han trobat amb un corredor que estava parat al costat de la tanca i que, però, no ha estat envestit, per després protagonitzar, estirats, boniques carreres al carrer d'Estafeta, abans d'entrar a la plaça.