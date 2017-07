ERC avisa els comuns que la seva posició en el referèndum condicionarà pactes de govern actuals

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va advertir avui als comuns que la seva posició sobre el referèndum d'independència condicionarà els pactes de govern actuals i futurs en totes les institucions, però va mostrar-se convençut que els votants de Catalunya en Comú acudiran a votar l'1-O.

En la roda de premsa després de la permanent d'ERC, Sabrià va reconèixer que al seu partit li hauria agradat un altre tipus de decisió per part de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, que impliqués un suport actiu al referèndum de l'1 d'octubre i al caràcter vinculant que li atorguen els secessionistes, i no únicament com una «mobilització».

«La majoria dels ciutadans de Catalunya volen votar i no pensen esperar canvis en la Constitució espanyola, ni tampoc a obtenir el permís del Tribunal Constitucional», va subratllar Sabrià abans de reclamar «claredat» als comuns perquè «o bé s'està al costat del dret a decidir o dels que defensen el statu quo».

El PDeCAT va considerar ahir que Ada Colau està oberta a facilitar la votació de l'1 d'octubre «per arrossegament, no per convicció», ja que els comuns segueixen, segons el seu parer, «confusos» amb el referèndum d'independència i, a més, donen prioritat a «desgastar el Govern».