Hard Rock invertirà 2.000 milions en el macrocomplex de Vila-seca i Salou

La multinacional nord-americana Hard Rock preveu invertir 2.000 milions d'euros en el complex d'oci i turisme que construirà entre Vila-seca i Salou, al costat del parc temàtic Port Aventura, i que finalment es dirà Hard Rock Entertainment World.

Hard Rock ha estat l'única empresa que ha presentat oferta per construir el Centre Recreatiu Turístic (CRT), abans conegut com BCN World, que aspira a convertir-se en «un dels destins turístics més grans d'Europa», amb una combinació d'hotels, casinos, centres de convencions, àrees d'oci, botigues i restaurants.

La companyia va donar a conèixer ahir els detalls del projecte, que es desenvoluparà en diferents fases, la primera de les quals estarà encapçalada pel Hard Rock Hotel & Casino Tarragona. L'operador assegura que la inversió mínima d'aquesta primera fase superarà els 600 milions d'euros, incloent-hi els costos d'edificació, adquisició dels terrenys, la compra de mobiliari i altres infraestructures, i que la construcció del complex crearà més d'11.500 llocs de treball directes i indirectes, amb un impacte econòmic per a la regió de 1.300 milions d'euros.

Segons la Generalitat, la posada en marxa de l'hotel i el casino permetrà crear 2.176 llocs de treball directes a temps complet durant els seus primers cinc anys d'activitat.

Un dels edificis centrals d'aquest macrocomplex d'oci serà el Hard Rock Hotel, que tindrà forma de guitarra i tindrà 600 habitacions i 100.000 metres quadrats. El casino, un dels més grans d'Europa, tindrà 1.200 màquines escurabutxaques i 100 taules de joc. En concret, l'àrea destinada al joc ocuparà un màxim de 9.785 metres quadrats, dels quals 5.737 es destinaran a l'activitat de joc i la resta a zones de serveis i oci. El Hard Rock Hotel & Casino Tarragona també oferirà als seus hostes una piscina de 6.000 metres quadrats i un auditori per a concerts amb capacitat per a unes 15.000 persones.

El complex projectat per Hard Rock inclou una col·laboració amb PortAventura per al desenvolupament d'un hotel familiar de fins a 500 habitacions i amb Value Retail, l'empresa propietària de La Roca Village, per crear una gran zona comercial. Serà, assegura Hard Rock, «un destí turístic de luxe» d'aproximadament 10.000 metres quadrats i més de 75 botigues. El conseller delegat de Hard Rock International, Jim Allen, va remarcar que el projecte atraurà milers de nous llocs de treball i importants inversions estrangeres directes, i que l'objectiu és «oferir experiències d'hospitalitat i entreteniment de primera classe a la regió».

El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat va admetre ahir a tràmit la sol·licitud de Hard Rock per participar en el concurs per disposar d'una autorització de casino per al CRT de Vila-seca i Salou. El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, va assegurar que Hard Rock Entertainment World és un projecte «absolutament solvent» i «està alineat amb el que volia impulsar el Govern». L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el regidor d'Hisenda i Activitat Econòmica de Vila-seca, Xavier Farriol, van valorar positivament les xifres donades a conèixer, tant per la inversió que suposa com pels llocs de treball que s'espera que es creïn. No obstant això, la concreció del projecte ha suscitat les crítiques de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials (ACENCAS).