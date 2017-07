Montserrat creu que la candidatura de Barcelona per a l'EMA té opcions

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, està «convençudíssima» que la Comissió Europea i el Consell Europeu valoraran la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per «criteris objectius i tècnics, i no polítics».

D'aquesta forma es va pronunciar la ministra en ser preguntada, en una roda de premsa després d'una reunió amb el seu homòleg portuguès, sobre si considerava que la candidatura de Barcelona per a la seu de l'EMA podria perillar en coincidir en el temps el procés de selecció i el procés català.

«Espanya sempre ha defensat que el procediment fos per criteris objectius, tècnics i transparents, i a dia d'avui Barcelona està complint tots els requisits que demana la Comissió i el Consell», va subratllar la ministra.

Montserrat pensa que la candidatura de Barcelona per albergar l'EMA és «una candidatura de país, liderada pel president Rajoy i amb la col·laboració de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona».

Segons la titular de Sanitat, la imatge que es pot apreciar en aquesta qüestió és de «màxima lleialtat i coordinació entre el govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament».

És, segons la seva opinió, com es va viure «l'esperit de Barcelona 92», per això, segons les seves paraules, «abandonem i arraconem les nostres ideologies polítiques i ens unim per un projecte de país».