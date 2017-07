El PP homenatja Miguel Ángel Blanco en el vintè aniversari del seu segrest

El govern central i el PP van homenatjar ahir l'exregidor d'Ermua Miguel Ángel Blanco en el vintè aniversari del seu segrest i assassinat, en un acte en què el president de l'executiu, Mariano Rajoy, va subratllat el canvi que l'«esperit d'Ermua» va suposar en la lluita contra la banda terrorista ETA.

Ahir va fer vint anys que ETA va segrestar Miguel Ángel Blanco, a qui va assassinar 48 hores després en un ultimàtum que va encongir el cor dels espanyols i que va culminar amb la manifestació més gran de rebuig a la banda terrorista.

A l'acte d'homenatge celebrat a la porta de la seu nacional del PP va assistir bona part de la cúpula del partit, així com la germana del regidor assassinat, Marimar Blanco, el president del PP basc, Alfonso Alonso, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. Tots van guardar un minut de silenci davant la façana, en la qual penjava un cartell recordant a Miguel Ángel Blanco. I el seu record, va dir Rajoy, és el record a totes les víctimes, que són «un dels arguments més importants per lluitar contra el terrorisme aquí i fora».

La polèmica va tenir lloc a l'Ajuntament de Madrid després que l'alcaldessa de la ciutat, Manuela Carmena, digués que no té «molt sentit» posar una pancarta de Blanco per no distingir entre víctimes, una petició que havia fet el Moviment contra la Intolerància, en tant que els populars al consistori madrileny sí que ha organitzat per a aquest dimecres un homenatge. Cifuentes va reclamar a Carmena que rectifiqui i convoqui un homenatge al regidor assassinat per ETA, ja que té l'«obligació moral de fer-ho».