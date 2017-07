El president dels EUA rectifica i diu que no hi haurà acord de ciberseguretat amb Rússia

El president nord-americà, Donald Trump, va rectificar poques hores després de parlar d'una unitat conjunta amb Rússia sobre ciberseguretat i va assegurar que només es va tractar i que no pot succeir.

«El fet que el president [rus Vladímir] Putin i jo parléssim d'una unitat de ciberseguretat no vol dir que jo cregui que és possible. No pot passar, però un alto el foc [a Síria] sí que es va poder», va assegurar el mandatari a Twitter.

Hores abans, també per la xarxa social, Trump va assegurar que va discutir divendres en la seva primera reunió amb el president rus, Vladímir Putin, la formació d'«una impenetrable unitat de seguretat cibernètica» conjunta.

La representant del Kremlin per a les relacions amb els líders del G-20, Svetlana Lukash, ha dit avui que el president dels Estats Units, Donald Trump, podria no estar preparat per cooperar amb Rússia en matèria de ciberseguretat.



Ivanka fa de Donald al G20

El president dels EUA, Donald Trump, va defensar ahir que la seva filla Ivanka, que també és la seva assessora, el substituís temporalment en les sessions de la cimera de líders del G-20 celebrada a Hamburg (Alemanya).