Un projecte nascut per l'impuls fallit de Sheldon Adelson i del valencià Enrique Bañuelos

L'origen del macroprojecte d'oci a Vila-seca i Salou s'ha de buscar a final del 2011, quan el magnat nord-americà Sheldon Adelson va mostar interès per instal·lar a Espanya un gran complex d'oci i joc, i partir d'aquí es va desfermar el 2012 una competició entre la Comunitat de Madrid i la Generalitat per atreure aquest projecte. Adelson va reclamar tota mena de concessions a canvi d'invertir uns 17.000 milions i de generar 260.000 llocs de treball.

A principi de setembre del mateix any, Adelson va descartar l'opció de Catalunya, i pocs dies després, la Generalitat anunciava que supliria Eurovegas per un projecte anomenat BCN World, liderat pel grup Veremonte, encapçalat per l'empresari valencià Enrique Bañuelos.

En la seva presentació, la Generalitat i Bañuelos van anunciar que el projecte requeriria una inversió d'uns 4.740 milions d'euros per construir sis complexos turístics «temàtics» amb casinos, hotels i centres de convencions al costat del parc PortAventura i que es crearien 20.000 llocs de treball directes i 20.000 més d'indirectes, per rebre uns 10 milions de visitants anuals. Amb el pas del temps, i malgrat que el Parlament va donar llum verda a la rebaixa de la taxa impositiva dels casinos del 55% al 10%, les dimensions del projecte i el nombre d'inversors disposats a invertir capital es van anar diluint, fins que la Generalitat va admetre el 2015 que Veremonte havia abandonat el projecte i va deixar de parlar oficialment de BCN World per passar a denominar-lo CRT.