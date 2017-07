El PSOE confia debatre el setembre, o abans, el seu pla sobre la consulta

El PSOE confia que durant el mes de setembre, fins i tot durant el mes estival d'agost «si hi ha voluntat política», puguin debatre's al Congrés algunes de les propostes que divendres que ve acordi amb el PSC, en la reunió de les seves respectives executives.

Així ho va expressar la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona, en la roda de premsa que va realitzar a la seu madrilenya de Ferraz, en la qual, a més, va avançar que alguna d'aquestes mesures conjuntes estarà inspirada en el document de 46 reclamacions que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va lliurar a Mariano Rajoy l'abril de l'any passat.

Un cop s'acordin les propostes entre el PSOE i el PSC, l'organització que dirigeix Pedro Sánchez vol treballar amb celeritat i traslladar-les al Congrés dels Diputats.

Narbona va apuntar que per registrar-les queda una setmana al juliol, de manera que es puguin debatre al llarg del setembre vinent.

Encara que va reconèixer que no depèn només del PSOE el calendari de debat de les mesures que promogui amb el PSC, va apel·lar al concurs dels altres partits i a la seva voluntat política, perquè es discuteixen com més aviat millor, sense descartar agost.

L'objectiu consisteix en aterrar l'1 d'octubre amb mesures polítiques que obrin vies opcionals al referèndum, tal com s'ha proposat Pedro Sánchez.

Un dels aspectes centrals que maneja el PSOE es basa en crear al Congrés «un espai polític de diàleg», a través, per exemple, d'una subcomissió, per començar un procés de revisió de la Constitució.

La meta que va fixar-se el Partit Socialista consisteix en donar a la Carta Magna un segell federal i a reconèixer la plurinacionalitat, cosa que significaria el «perfeccionament» de la consideració d'Espanya com «una nació de nacions», segons la terminologia emprada per dirigents com Felipe González, va dir Narbona.

En el procés hi cabria també l'anàlisi dels estatuts d'autonomia, en molts dels quals ja apareix la denominació de «nacionalitat històrica», va recordar.