Sáenz de Santamaría afirma que l'1-O «és un fracàs polític»

La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va dir ahir que «la força de les lleis no necessita una sobreactuació ni una sobrereacció» del govern central, en ser preguntada per la possibilitat que l'Executiu recorri a l'article 155 per evitar el referèndum a Catalunya.

«El referèndum no se celebrarà i és un fracàs polític de la Generalitat», va reiterar fins a tres ocasions durant la roda de premsa oferta a Mèrida, després de mantenir una reunió de treball amb el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Sáenz de Santamaría va manifestar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hauria de reflexionar sobre «el fracàs al qual està conduint el seu partit i el seu govern central per mantenir i no esmenar aquesta deriva».

Segons el seu parer, Puigdemont està «més interessat a demonitzar la resposta de l'Estat» a les seves pretensions «que explicar als seus propis consellers com organitzarà aquest referèndum» que, segons va repetir, «no se celebrarà».

«No són admissibles les pressions als mitjans de comunicació», ni condicionar la publicitat institucional en funció de la línia amb respecte al referèndum i «intentar endossar les seves responsabilitats als alcaldes», va manifestar la vicepresidenta.

De moment, va continuar, «vivim d'anuncis» i aquesta anunciada llei del referèndum és «contrària a legalitat internacional, a la Constitució i al propi Estatut».

«És l'antítesi de les recomanacions de la Comissió de Venècia en matèria de referèndum», va incidir Sáenz de Santamaría, qui, per aquests motius, considera que «si aquesta llei, alguna vegada, és capaç de firmar-la algú per presentar-la en algun lloc», té motius de ser titllada.

Segons la seva opinió, Puigdemont, al «parlar sol del referèndum, ha perdut moltes oportunitats de diàleg» sobre altres temes, com el model de finançament autonòmic, el qual serà objecte d'atenció el pròxim 17 de juliol.