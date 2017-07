La trama russa acorrala Trump pels suposats vincles del seu fill amb el Kremlin

El fill gran del president Donald Trump es va reunir l'any passat amb una dona russa que va oferir informació potencialment perjudicial sobre Hillary Clinton, la oponent demòcrata del seu pare en les eleccions del 2016.

La reunió va tenir lloc al juny de 2016, després que el seu pare s'hagués assegurat la nominació presidencial republicana, segons un comunicat difós el diumenge per Donald Trump Jr. El jove Trump va dir en la declaració que a la reunió també es va unir el seu cunyat, Jared Kushner, i l'home que dirigia la campanya del seu pare en aquell moment, Paul Manafort.

El New York Times va informar prèviament de la reunió. El diari va dir diumenge que a Donald Trump Jr. se li havia promès informació perjudicial sobre Clinton abans d'acceptar la reunió. Representants del fill de Trump i de Kushner van confirmar que la reunió amb la dona, una advocada russa anomenada Natalia Veselnitskaya, havia tingut lloc a la Torre Trump, com es va informar. Un portaveu de Manafort no va respondre a les sol·licituds de comentaris.

En la seva declaració, Donald Trump Jr. va dir que una persona que va conèixer en el concurs de Miss Univers 2013 li havia parlat de la dona, sobre la qual li havia dit que aquesta podia proporcionar informació que podria ajudar a la campanya del seu pare. Trump Jr. va dir que no va saber el seu nom abans de la reunió.

El jove Trump va dir que la reunió va durar entre 20 i 30 minuts, i que la dona va manifestar als presents que tenia informació sobre el finançament i el suport de la campanya i al Comitè Nacional Demòcrata per persones amb vincles a Rússia. Trump va dir que «molt aviat va quedar clar que no tenia informació significativa».

«Les seves declaracions van ser vagues, ambigües i no tenien sentit», va dir Trump en el comunicat. «No es van proporcionar, i ni tan sols es van oferir detalls ni informació de suport». El Kremlin va afirmar ahir que no coneix l'advocada russa.

«No sabem qui és. I per descomptat no podem estar al cas de les reunions que celebren tots els advocats russos dins i fora del país», va dir a la premsa el portaveu de la presidència russa, Dmitry Peskov.

