Ada Colau es mostra crítica amb les presses del «processisme» del referèndum de l'1-O

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és crítica amb les presses del «processisme», ja que creu que «l'ara o mai» que defensen els independentistes «és enganyar la gent», i expressa la seva preocupació perquè el referèndum de l'1-O «sigui unilateral respecte a la meitat del poble que té dret a decidir».

Després de rebre nombroses crítiques per part dels partits independentistes i també dels contraris al referèndum per la seva postura davant l'1-O, Colau va escriure en el seu Facebook «amb ànim constructiu» i «per deixar-ho per escrit» quina és la postura del seu partit, Catalunya en Comú, «i en particular la meva posició», va dir.

L'alcaldessa opina que el referèndum de l'1-O «lamentablement, té tota la pinta de ser una consulta feta amb presses. El 'processisme' ha jugat, sempre, amb les presses. Jo no comparteixo 'l'ara o mai'. No comparteixo el 'vot de la teva vida' any rere any. I no ho comparteixo perquè crec que és enganyar la gent, presentant com a senzill alguna cosa que objectivament és complexa i difícil d'aconseguir».

«Vull llançar aquest missatge, perquè em preocupa el que està passant: és legítim dubtar. És legítim no acceptar plantejaments binaris. A mi no em preocupa que el referèndum sigui unilateral respecte al govern del PP. Però sí em preocupa que sigui unilateral respecte a la meitat del poble que té dret a decidir».

«Als últims dies, JxS i la CUP ens acusen de posar-nos del costat contrari a la democràcia. PSC, Cs i PP ens acusen d'allò mateix, però per motius contraris. Reivindico els matisos, els dubtes, el debat honest sense que algú et col·loqui en el bàndol dels traïdors si no dónes la resposta que el règim binari ha previst».

«I sobretot –afegeix Colau– cuidem les formes de fer política, escoltem, respectem, fem un esforç per entendre les raons dels altres... perquè el que sí és segur és que, el 2 d'octubre, passi el que passi l'1 d'octubre, haurem de fer avançar Catalunya junts, o fracassarem tots».

Respecte a la seva formació política, Colau explicava que «sempre hem estat un espai sobiranista que defensa i treballa activament perquè Catalunya pugui decidir la seva relació amb l'Estat a través d'un referèndum efectiu, amb garanties».

«El nostre consens intern és la defensa del referèndum, però som un espai plural sobre les possibles respostes: tenim independentistes, federalistes, confederalistes... i per a nosaltres aquesta pluralitat és una de les principals fortaleses del nostre espai, perquè ens acosta a la realitat plural del país. Cuidar aquesta pluralitat és un objectiu polític prioritari», va escriure Colau.