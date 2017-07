Arrimadas a Puigdemont: «Com dirà la veritat als catalans, si menteix al seu Govern i al seu partit?»

La líder parlamentària de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha interpel·lat Carles Puigdemont, durant les explicacions del president de la Generalitat sobre els canvis del Govern, en relació a la destitució de l'exconseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la incorporació de Lluís Puig al capdavant del departament. Arrimadas ha assegurat que Puigdemont "menteix" quan ha afirmat que s'aconseguiria la independència en 18 mesos i que es farà el referèndum. "Com dirà la veritat als catalans, si menteix al seu Govern i al seu partit?". A més, la líder parlamentària de Cs ha assegurat que el seu partit "sabrà gestionar la gran frustració col·lectiva" de la ciutadania quan es constati, segons el principal partit de l'oposició, que no hi haurà ni referèndum ni independència.

Arrimadas ha afirmat que Puigdemont va "trair" la portaveu de l'executiu, Neus Munté, quan ella assegurava que el president no s'havia reunit amb Mariano Rajoy, abans de fer-se pública una trobada entre els dos presidents. A més, la líder de Cs també ha recordat que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va assegurar que Baiget arribaria a l'1-O com a conseller, poc abans que Puigdemont el cessés. "Vostè menteix al seu equip i als membres del seu partit, i els deixa en mal lloc, això no es fa i em sap greu", ha continuat Arrimadas.

Així, la líder de Cs, ha donat per fet que en breu hi haurà eleccions autonòmiques al Parlament, uns comicis on augura que el PDeCAT tindrà uns resultats molt dolents. Segons Arrimadas, Puigdemont i el Govern "menyspreen els que no són independentistes" i "il·lusionen els independentistes però no els donarà res, ni independència ni referèndum". Per això, "els qui vinguem darrere haurem de gestionar de manera responsable una gran frustració col·lectiva molt important que vostè sap que hi haurà".

Arrimadas ha constatat que Cs estarà "a l'altura" de la "nova etapa" després de l'1-O, en referència a unes eventuals eleccions al Parlament de caràcter autonòmic. "Han negat que existeixi una alternativa, u quan es vegi que això queda en via morta, no podran ni participar amb els escons que els quedin en la nova etapa política", ha rematat Arrimadas. "Diu que som l'oposició qui té un problema amb 1-O, però no, qui té un 'problemón' són vostès, perquè no ho podran complir", ha conclòs sobre el referèndum.