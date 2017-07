Boris Johnson creu que la factura del Brexit que demana la UE és «abusiva»

El ministre britànic d'Afers Exteriors, Boris Johnson, va dir ahir que la UE «pot anar esperant» si creu que el Regne Unit pagarà la factura que proposa Brusel·les, una suma que Johnson va titllar d'«abusiva».

El llenguatge i el to de Johnson van generar polèmica i diverses crítiques al Regne Unit i afegeixen un nou maldecap a la primera ministra britànica, Theresa May, que ahir va buscar recuperar el seu lideratge en demanar la col·laboració de l'oposició per respondre els desafiaments que presenta el Brexit i la precarietat laboral al Regne Unit.

La líder conservadora va aprofitar la publicació ahir d'un informe en matèria laboral per col·locar l'ocupació en el centre de la seva agenda de govern, i alhora ha reconegut la seva diferent situació política després de perdre la majoria absoluta en les eleccions del 8 de juny.

La cap del govern va apel·lar als diputats d'altres formacions perquè «contribueixin» i ajudin a «clarificar i millorar» les polítiques que es decideixen al Parlament, on els conservadors de May depenen dels deu diputats del Partit Democràtic Unionista (DUP) nord-irlandès per tirar endavant lleis importants.

El resultat dels comicis «no era el que jo volia», va admetre May, si bé va insistir que seguirà endavant amb el seu promès programa de reforma, que inclou tallar la precarietat laboral a fi de treballar per a «tots» i no per a uns « pocs».



«Crida profunda»

«El resultat del referèndum europeu (del 23 de juny del 2016) no va ser només un vot a favor de sortir de la Unió Europea, sinó una crida més profunda per a un canvi en tot el país», va puntualitzar.

May va afegir que el país «necessita un govern que estigui preparat per prendre mesures audaces, necessàries per assegurar un futur millor per al Regne Unit». «Estem determinats a ser aquest govern», va sentenciar.