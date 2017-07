El consell de secretaris i interventors municipals s'alinea amb la Constitució

El Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalu-nya (CSITAL) subratlla que l'actuació professional dels seus membres es regeix pel compliment del principi de legalitat i recorda que ha de ser fidel «a l'esperit i al text de la Constitució».

En un comunicat emès «en relació amb l'anunci per a la celebració d'un referèndum el pròxim 1 d'octubre» a Catalunya, la Junta General del CSITAL exposa que el seu codi ètic professional conté «un enunciat clar que no admet interpretacions».

Aquest enunciat indica que «el funcionariat de l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal ha d'actuar d'acord amb les lleis, els reglaments i les normes i instruccions que siguin aplicables al compliment dels seus deures».

«En qualsevol cas -subratlla- ha de seguir sempre fidel a l'esperit i al text de la Constitució Espanyola, a la normativa autonòmica i europea i als principis de conducta d'aquest codi ètic».

En el comunicat, aprovat per unanimitat a la sessió de la Junta General del CSITAL celebrada ahir, el Consell assenyala que aglutina «un col·lectiu de funcionaris, amb un model professional homòleg al d'altres països de la Unió Europea fortament compromesos amb els governs locals de Catalunya».

També afegeix que duen a terme a totes les corporacions locals les «funcions públiques estructurals i necessàries de fe pública, assessorament legal, control intern de la gestió economicofinancera, la comptabilitat i la recaptació».

El Consell de Col·legis de Secretaris i Interventors també exposa que la seva conducta professional es fonamenta en els valors i principis del codi ètic d'aquests funcionaris aprovat el 2005 i renovats en una assemblea congressual celebrada a Lleida el 2013.

«Màxima serenitat»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va fer una crida a la tranquil·litat i a la «màxima serenitat» dels treballadors públics de cara l'1-O. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, va afirmar que el Govern respecta les afirmacions de tots els sindicats i col·lectius que representen treballadors públics de l'administració de la Generalitat i del Govern central que s'han pronunciat en els darrers dies.

«La voluntat d'aquest Govern és preservar al màxim el conjunt dels treballadors públics», va reiterar pet després afegir que els polítics assumiran les responsabilitats del que ha qualificat de «decisió política».

La consellera va acusar el govern espanyol d'amenaçar aquest col·lectiu adreçant cartes per advertir sobre els riscos dels seus actes. En els últims dies s'han posicionat sobre l'1-O diversos col·lectius que representen treballadors públics. Davant d'aquesta situació, Munté va reiterar que en cap cas el Govern vol sotmetre els treballadors públics en una situació no volguda i ha assegurat que no se situarà cap funcionari en una situació de dificultat, i menys vinculada amb la legalitat.

A més, la consellera va apuntar cap al govern espanyol acusant-lo d'amenaçar aquest col·lectiu. Una actitud que va atribuir a la incapacitat de l'executiu de Rajoy.



Conseller del referèndum

Munté, no va descartar ahir la possibilitat que es concentri en un conseller l'organització del referèndum, però en tot cas va subratllar que és competència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, explicar aquestes modificacions si és que es produeixen.

El president del Partit Demòcrata (PDeCAT), Artur Mas, va tancar files amb el cap de l'executiu català i va assegurar que dona «ple suport»a totes les seves decisions. Així de contundent es va mostrar en una entrevista a l''ARA TV. Mas va afirmar que respecta les determinacions del president, «siguin les que siguin». D'altra banda, va opinar que «Barcelona ha perdut un alcalde compromès amb el referèndum», en referència a Xavier Trias, i en canvi la ciutat «s'ha quedat amb una alcaldessa dubtosa», referint-se a Ada Colau.