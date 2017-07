Un detingut a l'Hospitalet per enaltiment del gihadisme

La policia ha detingut aquest dimecres a l'Hospitalet de Llobregat un home espanyol, d'origen palestí i identificat com a KJAEN, per un delicte d'enaltiment del terrorisme i incitació a l'odi i per la seva presumpta integració en organització terrorista.

Segons ha informat el Ministeri de l'Interior, l'ara detingut procedia d'un camp de refugiats palestins del Líban, era ferm defensor del clergue salafista radical Khaled Al-Rashed i professava un odi visceral a Israel, als xiïtes i a Espanya i a la resta de països occidentals.

La Policia investigava l'ara detingut des de l'octubre de 2016 en detectar que administrava un perfil a Facebook des del qual publicava missatges d'enaltiment i suport a organitzacions terroristes de caràcter gihadista i enaltia atemptats de Daesh, Al-Qaida i altres grups com Els Màrtirs de Hazedine A Quasam.

A més, els agents, que van organitzar un ampli dispositiu de control sobre les seves activitats, van constatar que es trobava en un avançat grau de radicalització islamista.