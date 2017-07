Dos gossos desfiguren la cara a una dona

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut a Rojales a un britànic de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu i un delicte d'omissió del deure de socors. Les lesions van ser produïdes per dos gossos de raça potencialment perillosa.

Una dona kosovar, de 50 anys, passejava per un parc de la urbanització de Ciutat Quesada de Rojales, quan de sobte es va veure atacada per dos gossos de raça potencialment perillosa, que passejaven solts i sense morrió. Els gossos, de la raça "bull-terrier", després de tirar-la a terra, la van mossegar a la cara i les lesions van ser de tal envergadura que va necessitar una cirurgia facial d'urgència per reconstruir-li la cara.

En el moment de l'agressió, va poder veure que al mateix parc es trobava un home que, lluny de socórrer-la, es va allunyar del lloc corrent amb els dos gossos.

Després interposar denúncia a la Guàrdia Civil d'Almoradí, els agents de l'Àrea d'Investigació van començar a indagar per la zona a la recerca de possibles testimonis que els conduïssin fins l'amo dels gossos.

Les indagacions van portar a la Guàrdia Civil fins a una parella de britànics que residien pel barri, i eren amos dels gossos. Quan els van preguntar pel que havia passat, ells deien no saber res, ja que, segons sembla, havien contractat els serveis d'un "passejador" de gossos per als seus animals.

Es tractava d'un home britànic de 49 anys, i pel que sembla va ser ell qui es trobava amb els cans quan van atacar a la dona al parc. Tot i que tenia llicència "PPP" o de tinença de Gossos Potencialment Perillosos, l'home havia obviat les principals mesures de seguretat que estableix la normativa.

Concretament, aquesta regula l'obligatorietat d'ús del morrió en llocs públics, així com portar lligat a l'animal amb una corretja o cadena de menys de 2 metres, i del tipus no extensible. També està prohibit portar més d'un gos, d'aquest tipus de races, al mateix temps.

Si el "passejador" hagués complert, almenys una d'aquestes normes, s'hauria pogut evitar l'agressió i les gravíssimes lesions que va patir la dona.

Finalment, el britànic de 49 anys, va ser detingut per la Guàrdia Civil com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu, i un altre delicte d'omissió del deure de socors, sent posat a disposició judicial, sent decretada la seva llibertat provisional amb càrrecs.