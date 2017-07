Els hospitals catalans van donar el 2016 el 6,8% més d'altes que el 2015

Els hospitals públics catalans van atendre 619.776 persones diferents durant el 2016 i es van donar 56.523 més altes que el 2015, el 6,8% d'increment. L'estada mitjana va ser de 5,7 dies, davant dels 6,1 del 2015.

El diagnòstic més freqüent entre les dones de 15 a 44 anys va ser d'embaràs i postpart, mentre que en els homes de la mateixa edat van ser les malalties digestives. Són algunes de les dades més rellevants de la Central de Resultats de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) presentades ahir.

La Central de Resultats fa enquestes periòdiques, i en l'atenció hospitalària de l'embaràs, el part i el postpart, l'índex de satisfacció és de 8,3 sobre 10, una dècima més que el 2013. En el cas de les urgències hospitalàries hi ha un índex de satisfacció del 7,5 sobre 10.

Els aspectes pitjor valorats són la informació sobre el temps d'espera, que només va rebre el 46% dels pacients, davant del 34% del 2013.

La comoditat a la sala d'espera també va baixar, amb el 62% d'aprovació, davant del 69% de fa tres anys, i l'organització del servei baixa del 78% al 73% d'aprovació.

Però l'AQuAS constatava que encara hi ha gent que va a les urgències hospitalàries sense necessitat. El 63% dels pacients són de grau 4 o 5, els de menys gravetat i que poden ser tractats en centres d'atenció primària.

Només el 10,8% dels pacients que van acudir a urgències es van quedar ingressats, davant del rècord del 12,6% del 2013.

La mortalitat a 30 dies per certes malalties seleccionades es manté en el 12,1%, mentre que la mortalitat a l'alta va baixar del 8,1 al 7,8%. Els reingressos per malalties com l'MPOC o la insuficiència cardíaca es mantenen estables, mentre que els de diabetis baixen.

També destacava la reducció dels dies d'ingrés, que va passar de 7,4 a 6,9 en les insuficiències cardíaques, i de 10,9 a 10 per la fractura de coll del fèmur des del 2013. Els ictus van passar de 8,1 a 7,4 dies en tres anys, i l'MPOC de 6,8 a 6,4.

Les infeccions hospitalàries es mantenen estables amb lleugera tendència a la baixa. A l'atenció primària es van atendre 5,74 milions de persones, el 76,8% de la població, davant dels 5,70 milions del 2015. Així, el 81% de les dones van acudir al CAP, davant del 72% dels homes. Per edats, hi van anar tots els majors de 75 anys, i gairebé la meitat d'aquests hi van anar més de 12 cops. Dels menors de dos anys, el 94% hi va anar almenys un cop, mentre que el 22% hi van anar més de 20 vegades.

Els que van acudir menys vegades al CAP van ser els adolescents de 15 a 19 anys, unes quatre vegades, mentre que els de 90 anys hi van anar prop de 18 vegades.

En total es van fer 46 milions de visites, l'1,8% més que l'any anterior, amb una mitjana de vuit visites per persona i any, amb més visites per part de dones que dels homes.

El 91,2% dels infants estan vacunats, mentre que només el 47,7% de la gent gran ho està.

Una dels aspectes que destaca l'informe és que s'està reduint la sobremedicació i sobrediagnosi, evitant també proves diagnòstiques i tractaments innecessaris.

Així, els pacients que prenen més de 10 medicaments alhora es van reduir de l'1,4 a l'1,2%, i les persones de més de 64 anys o polimedicades que consumeixen protectors d'estómac s'han reduït del 30% al 27%.