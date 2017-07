Un jove de 25 anys mata la seva germana de 21 a Madrid

Una jove de 21 anys ha mort aquest dimecres de matinada després d'haver estat víctima d'una agressió per part del seu germà, quatre anys més gran que ella, en un atac a un habitatge de la localitat madrilenya de Guadarrama en què també han resultat ferits el nuvi i la mare d'aquesta, segons han informat a Europa Press fonts d'Emergències 112 de la Comunitat de Madrid.

Passades les 3.00 hores, el 112 va rebre una primera trucada alertant d'una agressió entre familiars en un pis ubicat al número 30 del carrer Nou Guadarrama, al nord del municipi.

Una vegada que van arribar els efectius sanitaris, van comprovar que un home de 25 anys havia agredit tant la jove com a la seva mare i el nòvio de la primera, els que presentaven cops i ferides d'arma blanca.

La mare, de 48 anys, ha estat traslladada pel SUMMA-112 a l'Hospital Porta del Ferro de Majadahonda amb una ferida al cap, però en estat lleu.

La jove, la més afectada per l'agressió, presentava "múltiples ferides" d'arma blanca, especialment a la zona del coll, el tòrax i el pit. Si bé es trobava estable encara que greu, durant el trasllat va patir una parada cardiorespiratòria.

Els metges van aconseguir revertir-la i finalment la van ingressar, amb pols, al mateix hospital, on va patir una segona parada. Després de 45 minuts de maniobres de reanimació, els sanitaris no van aconseguir revertir la parada i no van poder més que confirmar la mort de la jove.

La parella d'aquesta, de 26 anys, presenta diverses ferides d'arma blanca -una a l'abdomen, amb afectació de la melsa, una altra a l'esquena i una altra a la cara-, a més de ferides defensives en un braç i una mà. Aquest també ha estat traslladat, amb pronòstic greu però estable, a Puerta de Hierro, on es troba ingressat però fora de perill.

Els efectius sanitaris van comprovar que el presumpte agressor, sense lesions aparents, estava "descompensat", pel que ha estat traslladat en una ambulància psiquiàtrica, ja custodiat i detingut per la Guàrdia Civil, que investiga el succés.