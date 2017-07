Juristes catalans denuncien al Parlament Europeu les «il·legalitats» del procés

L'agrupació de juristes catalans Llibertats va denunciar ahir en un acte al Parlament Europeu (PE) les «il·legalitats» que consideren que envolten les lleis amb què la Generalitat vol donar base jurídica al referèndum, que presenta, segons el seu parer, «carència de garanties». El president de Llibertats, Pere Lluís Huguet, va assenyalar que la futura llei del referèndum presentada per JxS i el Govern conté nombroses «il·legalitats», com el fet que no respecti d'entrada «ni la jerarquia normativa ni, en conseqüència, la Constitució Espanyola». Va esmentar el desacatament jurídic que «s'autoproclami llei suprema» en una possible Catalunya independent, així com en el cas que el govern espanyol no permeti el referèndum. Huguet també denuncia que en l'exposició de motius de la llei per al referèndum «es digui que el primer dret humà és el d'autodeterminació». «El primer dret humà és la llibertat i la igualtat de totes les persones», va afirmar. Huguet denuncia que Catalunya viu «en una posveritat» i va voler subratllar que «votar no és sinònim de democràcia» per si mateix, sinó que «el democràtic és votar sota el paraigua de les normes».