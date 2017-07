Munté creu que els Comuns tenen un «problema de credibilitat»

La portaveu del Govern, Neus Munté, va atribuir ahir a Catalunya en Comú un «problema de credibilitat» per la posició que han pres davant l'1-O, en cridar a la participació però sense reconèixer els efectes vinculants de la votació. En aquest sentit, va recordar que els comuns no apostin del tot per al referèndum tal i com el planteja el Govern i els va demanar «coherència» amb posicions mantingudes anteriorment. Amb tot, davant la constant demanda dels comuns de més detalls de l'1-O, Munté va garantir que l'executiu continuarà aportant «més informació» sobre el referèndum per poder «sumar el màxim de gent» a la votació.

La voluntat del Govern és, segons la portaveu, «seguir sumant gent al voltant de la idea del referèndum i del dret a votar dels catalans». En aquest sentit, Munté va voler retreure a l'entorn dels comuns que, malgrat tots els detalls que ja s'han anat coneixent, no s'hagin sumat a l'1-O amb totes les conseqüències, i mantinguin un posicionament que per a l'executiu no és del tot «coherent».

«Jo em preocuparia sobre la credibilitat d'un moviment que en un moment diu que les coses es poden transformar i després rectifica i diu que res de tot això es pot fer», va sentenciar arremetent contra els comuns i la seva posició a l'1-O.

Per a Munté, el que «cal» ara és «analitzar si és coherent dir als ciutadans que es mobilitzin, que ells hi seran també, però que el que es decideixi en la votació no es reconeixerà».

En aquest sentit, va reclamar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aporti «més detalls» de com actuarà l'Ajuntament a l'1-O per saber «si es mantindrà el posicionament demòcrata i valent de Xavier Trias o serà un altre».

Davant la petició reiterada de l'entorn dels comuns de saber més concrecions del referèndum per intentar esbrinar si poden implicar-se més, Munté va reiterar que la voluntat és anar explicant-ho tot. « Vam dir que es voldria donar la informació necessària perquè entenem que els ciutadans l'han de poder rebre a mesura que els fets van avançant» va afirmar.