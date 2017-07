Puigdemont defensa que la lectura única està «avalada» per la llei de desconnexió

El president català, Carles Puigdemont, ha defensat aquest dimecres que el procediment de la lectura única està "perfectament avalat" per tramitar les lleis de 'desconnexió' amb l'Estat, malgrat que el líder del PSC, Miquel Iceta, li ha advertit que així "trepitjarà" els drets de l'oposició.

En la sessió de control al president català en el ple del Parlament, Iceta ha recordat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat que va tombar per unanimitat la reforma del reglament del Parlament impulsada per JxSí i la CUP per a l'aprovació exprés de les "lleis de desconnexió" amb l'Estat.

Segons aquest òrgan consultiu de la Generalitat, però no vinculant, la reforma del procediment de lectura única "vulnera" la Constitució i l'Estatut, ja que l'esmentada reforma "omet" l'exigència que la lectura única es limiti a casos en què la "simplicitat" de la norma ho permeti.

Iceta ha recordat així a Puigdemont que el CGE va deixar clar que la lectura única "no resulta procedent per a la tramitació de lleis de contingut substantiu complex, ni per a la innovació significativa en un sector de l'ordenament jurídic o per a la reforma estructural del sistema institucional", o per a "casos d'elevada sensibilitat social o política de la matèria en les quals es dóna una evident falta de consens mínim entre les forces parlamentàries".

Però Puigdemont, en la seva intervenció, ha assenyalat a Iceta que espera que "no pensi que el Parlament ha de tenir menys drets que el Congrés en la tramitació de qüestions, perquè la lectura única al Congrés es va utilitzar per reformar la llei del Tribunal Constitucional o avalar el canvi en el Cap d'Estat".

"Si el Govern o el Parlament vol utilitzar un procediment, que està perfectament avalat i previst en la reforma del reglament, per portar a terme el seu propòsit, ho farà, encara que compti amb l'oposició activa o passiva" del PSC.

I és que, minuts abans, Iceta havia avisat Puigdemont que "si pretén saltar-se l'Estatut, per fer de pressa, corrent i de qualsevol manera, trepitjant els drets de l'oposició i vulnerant allò que els ciutadans van votar, està tot dit: no comptin amb nosaltres i no situïn a les institucions de Catalunya fora de l'Estat de Dret.