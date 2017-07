Rivera emplaça Rajoy a actuar davant l'1-O i fer "el contrari" del 9-N, quan "no va fer absolutament res"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha emplaçat aquest dimecres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a actuar a través de la Fiscalia i els tribunals per evitar que se celebri el referèndum de l´1-O, i no respondre com ho va fer al 9-N, quan "no va fer absolutament res". "El senyor Rajoy ha fet unes declaracions dient que estiguéssim tranquils i que saben el que han de fer, i jo espero que facin just el contrari del que van fer el 9-N", ha dit Rivera, perquè aleshores "el govern d´Espanya juntament a Artur Mas el van permetre", i si fan el mateix "estem en mala situació". Segons el líder de Cs, el 9-N el govern de Rajoy "va permetre que s´utilitzessin col·legis públics, que la televisió pública fes publicitat, que es destinessin diners públics" a la consulta, així com "que es fingís un recompte electoral i s´empenyés els funcionaris a dur a terme la consulta il·legal". Per aquest motiu ha demanat al president espanyol que "rectifiqui" i "en comptes del que va fer el 9-N" impedeixi el referèndum "amb mesures de la Fiscalia, amb mesures legals, donant suport als funcionaris i impedint que els ajuntaments obrin espais públics". "Jo en quedaré tranquil si Rajoy promet fer el contrari del 9-N", ha sentenciat.

Rivera ha fet aquestes manifestacions al Congrés després que el president espanyol hagi afirmat als passadissos de la cambra baixa que el seu govern està "molt tranquil" i no permetrà un referèndum que no té "el suport d´absolutament ningú".

El líder de Cs li ha respost que el govern espanyol disposa de mesures per "evitar que es repeteixi l´esperpent del 9-N", però "vull veure el govern de Rajoy convençut d´això". "Jo no vull veure la vicepresidenta del govern fent un recompte fals la nit de l´1-O, a Junqueras o a Homs comtat paperetes, ni col·legis públics oberts un dia que no hi ha eleccions, i per tant tots aquests mecanismes que té el govern, que els exerceixi".



Demana "emparar" i "no només amenaçar" els funcionaris

En aquest sentit, i a més d´activar la Fiscalia i els tribunals, Rivera també ha apuntat que la seva formació creu que cal "emparar" i "no només amenaçar amb l´aplicació de la Llei" els funcionaris davant de l´1-O. "Hi ha molts funcionaris que estan desitjant complir la llei i que el govern els empari", al contrari, ha dit, que "el 9-N".



Considera "irresponsable" l´actuació d´Iglesias i Colau

Rivera també ha criticat l´ambigüitat del líder de Podem, Pablo Iglesias, i de l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que segons ha assegurat actuen de manera "irresponsable" perquè "intenten impedir que es compleixin les lleis". "Sempre que els partits independentistes tenen dificultats apareix Pablo Iglesias, Carmena o Colau per ajudar-los".



El PSC serà "còmplice" si permet que Colau faciliti l´1-O

Rivera també ha advertit que el PSC serà "còmplice" de l´incompliment de la Llei si permet a l´Ajuntament de Barcelona –on dona suport al govern d´Ada Colau- que l´alcaldessa faciliti l´1-O. "Espero que el PSC ho impedeixi, perquè està governant a Barcelona malgrat la davallada de regidors que va tenir", ha dit.



Espera noves eleccions

El líder de C´s ha assegurat que el 2-O s´obrirà un procés electoral per elegir "una presidenta de Catalunya" i ha apuntat que Puigdemont "no pot ser interlocutor" de Catalunya. "Confio que tot això acabi amb unes urnes de veritat que serveixin per elegir un Parlament que posi punt i final a cinc anys de temps perdut, divisió interna dels catalans i conflicte amb els espanyols".



Acusa de "covardia política" Junqueras

Rivera també ha donat veracitat a la informació publicada per 'El País' que apunta que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, no vol assumir la direcció del referèndum. "Això és covardia política", ha dit, perquè "ser independentista en cotxe oficial és molt fàcil" però "el difícil és signar un document".